Tom Hardy y su emoción al recibir un poncho peruano en la promocion de 'Venom: el último baile' [VIDEO]

Este jueves 24 de octubre se estrenará en cines nacionales Venom: el último baile, la tercera película de la franquicia. En medio de la promoción de la cinta, Tom Hardy y la cineasta Kelly Marcel han visitado varios países, sin embargo, en su reciente visita a México, conversó con Javier Zavala.

El creador de contenido peruano tuvo un diálogo con los protagonistas donde le dieron detalles, sin revelar spoilers, de lo que será este largometraje que le pondrá fin a la trilogía del simbionte. Sin embargo, al terminar la entrevista, Zavala le hizo entrega de dos ponchos con diseños peruanos de la cultura Paracas.

"Tengo regalos para ustedes. Son ponchos peruanos, de alpaca. Es parte de nuestra cultura Paracas", comenzó diciendo. "Los Paracas decían que los ponchos van con la persona a la siguiente vida", agregó. A lo que Tom Hardy se preguntó: "¿Entonces nos lo llevamos cuando fallezcamos?"; "Sí", respondió el influencer. "Cuando las personas fallecen, ellos van con sus ponchos a su entierro y los ponchos van con ellos a la siguiente vida. Así que si este es nuestro 'último baile' (en referencia al nombre de Venom 3), hagámoslo un poco peruano", comentó.

Tras recibirlo, el actor que le da vida a Eddie Brock procedió a ponerse el poncho y dijo: "Nosotros los peruanos vamos al cine. Eres muy dulce", finalizó con una sonrisa.

Venom: el último baile es una película estadounidense de superhéroes de ciencia ficción basado en Venom, personaje oscuro de Marvel Comic. El filme está producido por Columbia Pictures en asociación con Marvel Entertainment y será distribuida por Sony Pictures.

¿De qué trata Venom: el último baile y quiénes actúan?

"Eddie y Venom están huyendo. Perseguidos por los mundos de ambos y con la red acercándose, el dúo se ve obligado a tomar una decisión devastadora que bajará el telón del último baile de Venom y Eddie", se lee en la sinopsis oficial.

Tom Hardy volverá con su papel de Eddie Brock. El actor estará acompañado de un elenco conformado por: Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham, Cristo Fernández, Clark Backo, entre otros.

¿Habrá una película de Venom y Spider-Man?

A poco de estrenarse Venom 3 en cines, Tom Hardy se despide de su personaje ya que esta es la última película en solitario del simbionte. En la promoción de la película, el actor estuvo presente en la Comic Con de Nueva York y expresó su deseo de pelear con Spider-Man.

"Nunca diría nunca. Me gustaría pelear con Spider-Man. Me gustaría pelear con él ahora mismo. En una película, al 100%", mencionó. En varias ocasiones ha dado esta sugerencia, sin embargo, no hay información sobre una cinta donde ambos se vean las caras.

Cabe resaltar que Tom Holland reveló en 2021 que también le gustaría tener un enfrentamiento con Venom. "Creo que Venom es alguien a quien me encantaría patear el trasero algún día", dijo en ese entonces.

