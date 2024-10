Intenta no llorar: Andrew Garfield recuerda a su madre en una conmovedora charla con Elmo de Plaza Sésamo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El programa infantil Plaza Sésamo, presentó un segmento especial en su canal de YouTube, que tuvo como invitado al actor Andrew Garfield, famoso por interpretar a Spider-Man. Más allá de abordar su carrera cinematográfica como el superhéroe de Marvel, la estrella de Hollywood tocó las fibras más sensibles de los espectadores al hablar del proceso de extrañar la pérdida de un ser querido.

El momento inicia con Elmo preguntándole cómo se siente, lo que da pie a que la estrella de Hollywood abra su corazón y hable sobre los sentimientos que experimenta al recordar a su madre, quien falleció hace cinco años.

"Estaba pensando en mi mamá hoy. Sabes, ella murió hace poco y la extraño mucho", expresó Garfield, en un tono melancólico, pero sereno.

Lejos de evitar el tema, Garfield explicó a Elmo que sentirse triste y extrañar a alguien que ha fallecido no es algo negativo. Al contrario, afirmó que esas emociones son una señal de lo significativo que fue esa persona en su vida.

"Está bien extrañar a alguien, la tristeza es algo parecido a un regalo, es algo hermoso de sentir, porque eso significa que amas a alguien", comentó el actor.

La conversación se tornó aún más emotiva cuando Andrew Garfield compartió algunos recuerdos de familia, incluso reveló que Elmo era el personaje favorito de su madre en Plaza Sésamo.

La muerte de la madre de Andrew, Lynn Garfield

Lynn, la madre de Andrew Garfield falleció en 2019 debido a cáncer de páncreas. Desde su muerte, el actor se ha mostrado abierto durante las entrevistas sobre el golpe emocional que esta pérdida ha tenido en su vida, ayudando a otros a sentirse menos solos en su proceso de duelo.

Andrew Garfield nació en Los Ángeles, California, el 20 de agosto de 1983. Es un actor británico de origen estadounidense.

Su madre era de Essex (Reino Unido) y su padre de California. Su familia se mudó a Inglaterra cuando tenía tres años. Sus padres administraban una pequeña empresa de diseño interior.

Su padre trabaja como entrenador en un club de natación y su madre es una asistente en una escuela de enfermería.

Fue criado en Surrey y asistió a la City of London Freemen"s School en Ashtead. Posteriormente estudió en la Central School of Speech and Drama. Garfield empezó trabajando como un actor de teatro principalmente.

En 2004, ganó un Manchester Evening News Theatre Award por su actuación en Kes en el Royal Exchange Theatre (en donde también había interpretado a Romeo Montesco el año anterior). También ganó el premio a actor revelación en los Evening Standard Awards de 2006.

En 2007, Andrew Garfield actuó en la película Leones por Corderos y en el telefilme Boy A, por el cual ganó el BAFTA al mejor actor de televisión.

También participó en el filme The Other Boleyn Girl. Garfield aparece en la película de Terry Gilliam, The Imaginarium of Doctor Parnassus.

El 2 de julio de 2010, se anunció que Garfield interpretaría a Peter Parker en la película de Spider-Man que fue dirigida por Marc Webb y estrenada en 2012.

¿Andrew Garfield volverá como Peter Parker en Spider-Man 4?

Aún se desconoce si Andrew Garfield volverá con su personaje de Peter Parker en la próxima película de Spider-Man. Por el momento, solo se confirmó a Tom Holland en el filme que será una continuación de Spider-Man: sin camino a casa, donde participaron también Zendaya y Tobey Maguire.

“Tenemos a los mejores en el negocio trabajando para lograr cualquier historia. Pero, hasta que lo logremos, tenemos un legado que proteger (...) La tercera película fue tan especial en muchos sentidos que debemos asegurarnos de hacer lo correcto”, sostuvo Holland durante el tercer Festival Internacional de Cine de Sands, en Escocia, en abril.