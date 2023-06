Tom Holland se tomará un descanso de la actuación: "Estoy roto y golpeado mentalmente" [VIDEO]

El actor británico Tom Holland ha destacado por su actuación como Spider-Man, sin embargo, no solo se destaca por su faceta como protagonista, también como productor. Esta vez, estuvo al frente y detrás de la pantalla en la serie “The Crowded Room”, de Apple TV+.

La trama cuenta una historia de suspense ambientada en Nueva York (EE.UU.) en el verano de 1979, con las actrices norteamericanas Amanda Seyfried y Emmy Rossum en el reparto. Parte desde el arresto del joven Danny Sullivan (Holland), un violador con trastorno disociativo de personalidad, acusado de un crimen espeluznante, cuya investigación cae en manos de la investigadora Rya Goodwin (Seyfried).

Esta interpretación fue demasiado para Tom Holland quien decidió tomarse un año sabático por la fuerte carga emocional que su personaje representaba ya que está basado en una historia real.

“Hacer ‘The Crowded Room’ fue sin duda un momento difícil. Estábamos explorando ciertas emociones como nunca habíamos hecho. Además, mi papel como productor también, lidiando con los problemas cotidianos en cualquier rodaje, agregó un nivel adicional de presión”, dijo para el medio internacional Extra.

“Aunque no fui ajeno al aspecto más físico del género de acción, creo que el aspecto mental me golpeó y me llevó mucho tiempo recuperarme para volver a la realidad. Recuerdo tener un pequeño colapso en mi casa y pensar: ‘Voy a afeitarme la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza porque necesito deshacerme de este personaje’. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes”, señaló Tom Holland.

Estar cansado mentalmente le pasó factura, sin embargo, también vio un punto positivo debido a que le ayudó a estar sobrio. Como se recuerda, el actor tuvo problemas con el alcohol hace años.

Tom Holland vuelve a las redes sociales

En agosto de 2022, Tom Holland decidió alejarse de las redes sociales, según anunció en un video que publicó en su cuenta de Instagram. La razón principal: velar por su salud mental.

"Me tomé un descanso de las redes sociales por mi salud mental", dijo el intérprete británico. Para aquel entonces, la última vez que había publicado algo en Instagram, precisamente, fue el 1 de julio. "Instagram y Twitter son demasiado estimulantes y abrumadores", explicó.

"Me quedo atrapado y entro en un espiral cuando leo cosas sobre mí en línea. Y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental, así que decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación", sostuvo Tom Holland para sus más de 67 millones de seguidores.

Sin embargo, a propósito de las nuevas producciones de las que viene siendo parte, Tom Holland vuelve cada tanto a sus redes sociales para usarlas como espacios de promoción.

Así, por estos días puede verse en su cuenta de Instagram algunas imágenes de su participación en "The Crowded Room", o el videoclip de la actuación de su hermano Paddy Holland en "Lockwood & Co".