Marta Sánchez expresa su apoyo a Alejandro Sanz: "Yo también he tenido ganas de desaparecer"

Tras la confesión de Alejandro Sanz sobre el delicado momento anímico que atraviesa, son muchas las figuras que se están pronunciando abiertamente sobre sus problemas de salud mental y la importancia de visibilizarlos. Una de ellas es la cantante Marta Sánchez, quien dijo haber pasado por una experiencia similar.

"Yo también he tenido mis baches en la vida y en la carrera. En el día a día no todo es oro lo que reluce" dijo la artista durante un evento benéfico en España. "Hay que ser muy valiente y Alejandro lo ha sido para sincerarse y desahogarse, sobre todo para contárselo a sus fans", resaltó en declaraciones recogidas por Europa Press.

Aunque el impacto de su crisis la afectó seriamente, la cantante reveló que logró superarla gracias a su profesión.

"He tenido ganas de desaparecer, varias" confiesa. "En mi caso era peor quedarme en casa. El trabajo me ha salvado muchas veces; de la muerte de mi hermana, de la muerte de mi padre, de alguna ruptura importante... yo me he refugiado siempre en la música. Además, mi madre me dijo un día: 'cuando te sientas mal y triste, aférrate a tu música', comentó.

A pesar de no haber hablado con Alejandro Sanz, Marta considera que "el amor que él siente por la música siempre será el flotador de su vida, aparte de sus hijos, los amigos y el público que está siempre a su lado".

Sánchez también expresó su opinión sobre los rumores que hablan del fin de la relación entre el intérprete de 'La fuerza del corazón' y su pareja, Rachel Valdés.

"El desamor saca también lo mejor de uno y él ha escrito maravillas en el desamor, aunque sea duro y muy doloroso... Tiene el 'corazón partío' pero seguramente tendrá suficientes tiritas y muy pronto", comentó.

Alejandro Sanz descarta que Rachel Valdés sea responsable de su estado de ánimo

El complicado momento anímico por el que está pasando Alejandro Sanz se ha convertido en un debate constante en los últimos días. Su alarmante publicación en Instagram hizo que se dispararan todas las alarmas sobre su estado de salud mental.

Después de haber mencionado que llegó a un punto de "cansancio y tristeza" muy significativo, el cantante continuó con su gira en Pamplona (España), donde recibió el cariño de su público.

Los rumores sobre el verdadero motivo de su tristeza no se han hecho esperar, la prensa española deslizó que su angustia está vinculada a la separación de su pareja, Rachel Valdés.

Ante ello, Alejandro decidió recurrir a las redes sociales una vez más para dejar claro que Valdés no tiene nada que ver en "la oscuridad por la que está transitando".

"Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo", manifestó Alejandro en su cuenta de Instagram.

A estas palabras hacia la artista cubana, el cantante agregó un mensaje de ánimo hacia ella: "Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte".

No obstante, Sanz prefirió no mencionar directamente los reportes de separación con Rachel, por lo que hasta ahora ni él ni ella lo han confirmado. El pasado 3 de mayo, la revista ¡Hola! informó que el español y la artista habían puesto fin a su relación luego de más de tres años juntos.