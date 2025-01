¿Qué pasó con Tom Welling? El recordado actor de 'Smallville' fue arrestado en California

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El famoso actor Tom Welling, conocido por su papel de Superman en la serie Smallville, fue detenido en California tras manerjar en estado de ebriedad.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Siskiyou, el artista de 47 años tenía un nivel de alcohol en sangre igual o superior al 0,08 %, según TMZ por lo que fue arrestado en el estacionamiento de la cadena de restaurantes Arby's.

El medio internacional New York Post intentó comunicarse con el representante de Tom Welling, sin embargo, no obtuvo respuesta. Previo al incidente, Welling estuvo celebrando el cumpleaños de su esposa Jessica Rose Lee Welling, incluso compartió un mensaje de felicitación.

"¡Feliz cumpleaños a nuestro ángel que hace realidad nuestros sueños y nos inspira aún más! ¡Te amamos hasta la luna y más allá!", se lee en la publicación.

La estrella de 'Smallville' Tom Welling fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. pic.twitter.com/wnForXa0yo — Indie 505 (@Indie5051) January 29, 2025

¿Quién es Tom Welling?

Tom Welling es un actor, director y productor estadounidense, reconocido principalmente por interpretar a Clark Kent en la serie Smallville (2001-2011). Su papel en esta icónica serie de televisión lo convirtió en uno de los rostros más populares de principios de los 2000, al mostrar la juventud y evolución del futuro Superman antes de convertirse en el héroe de Metrópolis.

Además de Smallville, Welling ha trabajado en películas como Cheaper by the Dozen (2003) y su secuela, así como en The Fog (2005). También tuvo un papel recurrente en la serie Lucifer, interpretando a Marcus Pierce/Caín en la tercera temporada.

A lo largo de su carrera, Welling ha incursionado en la dirección y producción, demostrando su versatilidad en la industria del entretenimiento.

