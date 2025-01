"Voy a dejar de actuar": Josh Brolin, actor de 'Dune 2', arremete contra los Oscar por ignorar a Denis Villeneuve

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En 2022, Denis Villeneuve no logró ser nominado a los Oscar a Mejor director por la película Dune y, este año, se repite la historia. Tras el anuncio de la lista de candidatos a los premios de La Academia, el cineasta tampoco fue considerado, pese a que los críticos consideraron que Dune 2 fue superior a la primera.

Esta exclusión ha generado críticas y el actor Josh Brolin, que interpreta a Gurney Halleck en ambas cintas, también alzó su voz. A través de sus redes sociales, mostró su frustración destacando el trabajo del director y de todo el equipo de producción. "Aparentemente, voy a dejar de actuar porque Denis Villeneuve no fue nominado. Así es como funciona esto. No tiene sentido para mí. Está bien. Joe Walker (editor de Dune: Parte Dos) y Denis, se lo merecen. Es una película increíble. Fue incluso mejor que la primera", dijo en su cuenta de Instagram.

Tras su descargo, felicitó a los nominados de Dune 2 a los Oscar 2025. "Solo quiero felicitar a Greig Fraser por la nominación a mejor película por Dune, a la cinematografía, a los mejores efectos visuales, a Patrice [Vermett] por el diseño de producción y al sonido. Las personas que han recibido elogios seguramente lo merecen. Estoy feliz de ser parte de esto. Felicidades a todos", mencionó.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Josh Brolin revela que dejaría de actuar si Denis Villeneuve no era nominado a los Oscar: "Si no lo nominan este año, dejaré de actuar. Fue una película mejor que la primera. Cuando la vi, sentí como si me hubieran abierto el cerebro. Es magistral y Denis es uno de nuestros grandes cineastas. Si los premios de la Academia tienen algún significado, lo reconocerán", confesó a la revista Variety.

Por otro lado, no ha sido el único que ha criticado a La Academia, Chris Miller, productor de Spider-Man: Across the Spider-Verse también se pronunció en la red social X. "Hubo muchas películas que tuvieron una gran dirección este año, pero lo que hizo Denis, en todos los aspectos de su oficio, fue magistral".

Timothée Chalamet junto al director Denis Villeneuve en las grabaciones de "Dune 2".Fuente: @dunemovie

Los grandes ausentes en los Oscar 2025

1. Denzel Washington (Gladiador 2)

En las nominaciones a los Oscar 2025, hicieron caso omiso a Gladiador 2, en específico, a Denzel Washington. Cuando la película se estrenó, el actor recibió un sinfín de comentarios positivos por su papel y daban por hecho que será considerado por la Academia de Hollywood, hasta tenían fe que podía alzar su estatuilla número tres, sin embargo, no ha sido nominado.

2. Margaret Qualley (La sustancia)

Qualley era una de las favoritas para ser considerada en Mejor actriz de reparto en los premios de cine, sin embargo, no ha sido nominada ni a los Globos de Oro 2025 ni a los Oscar 2025. Pese a ser un fenómeno en taquilla, esta película de terror corporal sí ha llegado a tener nominaciones en la Academia de Hollywood, pero Margaret no.

3. Angelina Jolie (Maria)

Maria es una película biográfica de drama psicológico dirigida por Pablo Larraín y escrita por Steven Knight. La película se basa en los últimos años de vida de la famosa soprano estadounidense Maria Callas "María sigue la tumultuosa, bella y trágica historia de la vida de la cantante de ópera más importante del mundo, revivida y reimaginada durante sus últimos días en el París de los años setenta", se lee en la sinopsis oficial. Angelina Jolie protagoniza la película como Maria Callas. Ella está acompañada de un elenco conformado por: Pierfrancesco Favino, Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee, Stephen Ashfield y Alessandro Bressanello.

5. Edward Berger (Cónclave)

Una de las más nominadas en los Oscar 2025 fue Cónclave, otra fuerte contendiente de la temporada, está presente en ocho categorías; pero no ha sido considerada a Mejor director. La película inicia con la muerte del Papa dejando a la iglesia y sus fieles a la espera de conocer al sucesor. Para ello, 118 cardenales de todo el mundo se reúnen en la Capilla Sixtina donde se les prohíbe tener contacto con el exterior. Dentro votarán para elegir al nuevo líder de la iglesia en el Vaticano que deberá ser unánime.

El cardenal Lawrence (Ralph Fiennes) es el encargado de dirigir el evento, sin embargo, mientras se prepara para ello, descubre cómo fue que murió el Papa. No solo eso, también hay una conspiración por quién debe tomar el poder. La ambición también juega un papel importante en todo el proceso ya que los intereses se interpondrán.

