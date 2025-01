Crean una beca en homenaje a Matthew Perry para formar médicos en el tratamiento de adicciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fundación Matthew Perry y el Hospital General de Massachusetts (Mass General) crearon una beca de formación en medicina para el estudio de las adicciones en memoria del actor Matthew Perry. Esto permitirá a los médicos residentes unirse al programa de Medicina de Adicciones del Mass General, donde podrán especializarse en el tratamiento de este tipo de dependencias en sus futuras prácticas.

Deacuerdo con Variety, la doctora Sarah Kler fue seleccionada como la primera becada de esta iniciativa. Actualmente se desempeña como jefa de Residentes Médicos en Medicina Interna en el Hospital General de Massachusetts y comenzará su formación en la beca comenzará en junio de 2025.

En un comunicado conjunto, Doug Chapin, presidente de la junta de la Fundación Matthew Perry, y Lisa Kasteler Calio, directora ejecutiva, expresaron su entusiasmo por asociarse con el Mass General en esta beca, recordando el compromiso de Perry por eliminar el estigma relacionado con la adicción.

"La Fundación Matthew Perry se honra de asociarse con el programa de Becas en Medicina de Adicciones del Hospital General de Massachusetts. Matthew creía profundamente en eliminar el estigma que rodea la enfermedad de la adicción y, con esto en mente, estamos orgullosos de prestar nuestro nombre a este importante trabajo", comunicaron.

Por su parte, la doctora Sarah Wakeman, directora del programa de la beca, resaltó la importancia de esta iniciativa en el ámbito médico general, ya que la formación proporcionada a través de esta beca contribuirá a que los futuros médicos puedan mejorar la atención a pacientes con trastornos por uso de sustancias.

Familia de Matthew Perry cumplió el sueño del actor al crear una fundación contra adicciones

Matthew Perry, el recordado Chandler Bing de la popular serie Friends, murió a los 54 años el 28 de octubre de 2023, pero su familia decidió que su legado siguiera vivo, a través de una fundación benéfica a su nombre, para ayudar a quienes padecen adicciones. "El potencial que tiene la Fundación Matthew Perry para ayudar a quienes padecen esta enfermedad es algo que estamos orgullosos de traer al mundo", escribieron en un comunicado compartido por People.

Su padrastro, el periodista Keith Morrison, conocido por su trabajo en Dateline, publicó un llamado en redes sociales el lunes. "Este discurso no es el tipo de cosas que hago comúnmente. Pero este año es diferente", escribió en X (antes Twitter). "Haz lo que puedas; él habría estado agradecido. matthewperryfoundation.org”.

El 3 de noviembre pasado, tan solo seis días después del fallecimiento del actor, se estableció oficialmente la Fundación Matthew Perry. Su principal misión, según se detalla en su página web, es reconocer la adicción como una enfermedad, combatir los estigmas asociados y abogar por tratamientos más equitativos.

Perry abordó abiertamente sus problemas con el alcohol y las drogas en múltiples ocasiones. En una entrevista realizada en noviembre de 2022 en el podcast Q With Tom Power, expresó su deseo de ser recordado por su contribución a ayudar a otros, más que por su trabajo en televisión: "Cuando muera, no quiero que Friends sea lo primero que se mencione, quiero que sea el ayudar a los demás. Y voy a vivir el resto de mi vida demostrándolo".

En 2013, en la revista People, admitió su abuso de alcohol y Vicodin. Incluso, después de recibir tratamiento, en 2015, advirtió: "No puedes tener un problema de drogas durante 30 años y luego esperar que se resuelva en 28 días". Sus memorias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, publicadas en 2022, revelaron detalles impactantes sobre su adicción y su cercana muerte a los 49 años.

¿Cómo murió Matthew Perry?

Matthew Perry fue encontrado muerto en el jacuzzi de su hogar en Los Ángeles, California. La autopsia reveló que el actor murió de manera accidental tras consumir ketamina, un anestésico del que se abusa por sus propiedades alucinogénicas.

"La causa de la muerte del actor Matthew Langford Perry, de 54 años, fueron los efectos agudos de la ketamina", afirmó el Departamento Médico Forense de Los Ángeles sobre el intérprete, conocido por encarnar a Chandler en la mítica serie Friends.

"Los factores que contribuyeron a la muerte de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides). La forma de muerte es accidente", detalló.

De acuerdo con información de Variety, la jueza Sherilyn Peace programó para marzo de 2025 la fecha oficial del juicio contra Jasveen Sangha, la 'Reina de la ketamina', y el doctor Salvador Plasencia, ambos acusados por la Fiscalía de suministrar al popular actor de Friends el medicamento que provocó su deceso.

