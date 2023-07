Tony Bennett, una de las grandes voces de la música estadounidense, murió a los 96 años [VIDEO]

Tony Bennett, una de las grandes voces de la música estadounidense, murió a los 96 años en su natal Nueva York, solo dos semanas antes de su cumpleaños. La noticia fue confirmada por su publicista Sylvia Weiner a la agencia Associated Press, aunque sin especificar la causa del fallecimiento.

"Al querido cantante le sobreviven su esposa, Susan Benedetto, sus dos hijos, Danny y Dae Bennett, sus hijas Johanna Bennett y Antonia Bennett y 9 nietos", señala el comunicado.

Bennett había sido diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en 2016; sin embargo, se mantuvo activo hasta el año pasado, cuando se retiró de los escenarios a los 95 años.

Su esposa, Susan, detalló a la revista de la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP, en inglés) que el legendario cantante de jazz empezó a mostrar señales de declive dos años después del diagnóstico, mientras grababa un disco con Lady Gaga.

Tony Bennett cuenta con numerosos éxitos musicales a nivel mundial. Lanzó más de 70 álbumes de estudio a lo largo de su carrera que le llevaron a conseguir 19 premios Grammy. Algunos de los clásicos más exitosos de su trayectoria son Blue Velvet, I Left My Heart In San Francisco y Because Of You.

Además de Lady Gaga, el artista también grabó tres exitosos álbumes de duetos con figuras como Amy Winehouse, John Mayer, Elton John, Alejandro Sanz, Thalía y Vicentico, entre otros.



Trayectoria

Anthony Dominick Benedetto, conocido artísticamente como Tony Bennett, fue una de las grandes voces de la música estadounidense que se ha mantenido activo tanto en recitales como en grabaciones discográficas hasta su retiro en 2021.

Tras luchar en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial como un soldado de infantería del Ejército de Estados Unidos, desarrolló su técnica de canto y firmó un contrato con Columbia Records, esto le dio la oportunidad de tener su primera canción popular número uno con Because of You en 1951.

Su carrera y su vida personal experimentaron una recesión prolongada durante el apogeo de la era de la música rock. Tras una larga crisis en las décadas de 1970-80 por problemas personales y por el cambio de las modas musicales, Bennett regresó a fines de los años ochenta y noventa, sacando más álbumes y expandiendo su alcance a la generación MTV.

Pese a su avanzada edad, Tony Bennett seguía ofreciendo entre 100 y 200 conciertos por año. A lo largo de una dilatada carrera de siete décadas ha sumado múltiples galardones.