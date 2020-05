Tony Vega es un salsero reconocido internacionalmente por sus temas "Esa mujer", "Aparentemente" y más. | Fuente: Instagram

El salsero Tony Vega fue sometido a una delicada operación al corazón el lunes 11 de mayo tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. De acuerdo con un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, el artista fue llevado al Hospital de Atlanta, Estados Unidos, para ser intervenido:

“Durante el transcurso de esta tarde nuestro querido Tony Vega ha sido trasladado al Hospital de Atlanta por un fuerte dolor en el pecho, después de una revisión por sus médicos nos informan que tendrán que realizarle una delicada intervención en el corazón”, se lee.

La familia comunica que los doctores tuvieron que realizar la operación y piden que oren por la recuperación del puertorriqueño: “Después de una revisión por sus médicos, nos informan que tendrán que realizar una delicada intervención en el corazón”.

Al final del post, aseguran que mantendrán al tanto a los fanáticos sobre la salud del intérprete: “Seguiremos manteniéndoles informados sobre la evolución de nuestro querido Tony Vega”.

Después de horas de incertidumbre, la familia emitió otro comunicado dando las buenas noticias y anunció que el intérprete de “Aparentemente” salió exitoso de la intervención quirúrgica:

“Este 12 de mayo, el personal médico que le está atendiendo comunicó que gracias a Dios se logró el cometido de la cirugía, luego de una larga noche; nuestro querido Tony aún está adolorido, está respondiendo favorablemente a la operación”.

“El proceso aún no termina, el camino es largo por delante”, se puede leer en el post, sin embargo, la familia pide a sus fanáticos que no dejen de rezar por el bien de Tony Vega: “Pedimos por favor que no cesen las oraciones”.

PRIMERA INTERVENCIÓN

Cabe resaltar que no es la primera vez que se somete a una cirugía. En el 2019, al cantante de salsa tuvieron que operarle de paratiroides y gracias a los cuidados de sus familiares, pudo recuperarse prontamente para seguir dando conciertos en diferentes países.