Tōru Furuya, voz de Seiya en 'Los Caballeros del Zodiaco', confiesa haber agredido a fan con la que tuvo una relación

Tōru Furuya es un famoso actor de voz japonés que ha dado vida a numerosos personajes del anime durante más de seis décadas. Ha sido Yamcha en Dragon Ball, Tuxedo Mask en Sailor Moon, Sabo en One Piece y Seiya de Pegaso en Saint Seiya. Sin embargo, hoy su nombre es noticia por un motivo más oscuro: una denuncia por violencia física, embarazo no deseado y aborto forzado.



La revista Shūkan Bunshun publicó el testimonio de una mujer, de 33 años, que revelaba una relación extramatrimonial con Furuya, de 70 años, hasta septiembre de 2023. También reveló que, fruto de esta relación, terminó embarazada y se vio forzada a abortar. Furuya confirmó las acusaciones en una declaración en X (anteriormente Twitter).

¿Qué dijo Tōru Furuya sobre las acusaciones?

"Tengo una disculpa y una actualización sobre un grave error que cometí. Durante cuatro años y medio, hasta septiembre del año pasado, mantuve una relación extramatrimonial con una fan. Me sentí atraído por su apoyo incondicional y, de manera imprudente, fui yo quien inició el contacto y comenzó la relación", escribió Furuya.



Continuó: "En una ocasión durante nuestra relación, tuvimos una discusión y, sin poder controlarme, levanté la mano contra ella. Fue una acción deplorable, tanto como adulto como ser humano. Además, cometí el imperdonable error de forzarla a abortar. Lamento profundamente haberle causado un daño tan grande, tanto físico como emocional".



En marzo de 1985, Furuya se casó por segunda vez con Satomi Majima, también actriz de voz conocida por sus roles como Launch en Dragon Ball, Esmeralda en Sailor Moon y Shaina de Ofiuco en Saint Seiya. Juntos tienen una hija de 32 años. Furuya finalizó su declaración lamentando profundamente haber "defraudado a todos los involucrados y causado grandes molestias".



"No puedo disculparme lo suficiente por traicionar la confianza de todos mis fans que me han apoyado durante años, por decepcionarlos y herirlos, y por manchar mi personaje. Con todo mi ser, me dedicaré a expiar mis faltas durante el resto de mi vida. Estoy preparado para aceptar cualquier castigo que me impongan. Lo siento muchísimo", concluyó.

