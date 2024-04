Murió el actor de doblaje Adrián Fogarty, voz de Aladdín y Tommy Oliver de los Power Rangers

Adrián Sánchez Fogarty, conocido en la industria del doblaje como Adrián Fogarty y quien diera voz a personajes como Aladdín y Tommy Oliver, el Power Ranger Verde, falleció el lunes 22 de abril a los 54 años de edad, confirmó la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales (AMELOC).



Fogarty también destacó por su participación en series animadas como Los Simpsons y en películas emblemáticas como Los Caballeros del Zodiaco, donde puso su voz a Seiya de Pegaso.

Colegas y amigos del medio, como Lalo Garza y Mario Castañeda, expresaron sus condolencias y compartieron mensajes de despedida, resaltando su profesionalismo y calidad humana:

"Me deja sin palabras y con un inmenso dolor tu partida. Una de las lecciones más grandes de mi carrera me la diste tú, no puedo creer que ya no estés aquí, pero sé que Don Jorge te estará esperando con todo el amor que te tenía. Descansa en paz, Adrián Fogarty, Gran actor y director de doblaje. José Juan, Ana Pau y Alvarito... todo mi amor para ustedes, sobrinos", dijo la voz de Krillin en Dragón Ball.

"Sr. Sánchez Fogarty…!!! No logro salir del asombro y el dolor de esta noticia…! Fuiste más que un compañero, o un colega… fuiste un maestro, un amigo, un hermano…!! Abriste tu casa para recibirme cuando perdí la mía… y me diste de comer…!!! Descansa en paz…!!", expresó Castañeda, voz de Gokú en Dragón Ball.

Planeaban su visita al Perú

El peruano Jorge Vásquez, conocido en el ámbito del fandom como Jorge de Pegaso, quien ostenta el Récord Guinness por poseer la colección más grande del mundo de artículos de Saint Seiya, expresó su pesar por el fallecimiento de Adrián Fogarty.

En comunicación con RPP, Vásquez mencionó que estaba organizando la visita de Fogarty a Lima por pedido de los fans, quienes querían conocer su experiencia en la franquicia de Los Caballeros del Zodiaco.



"Me siento un poquito afectado, un poco frustrado, quizás como representante de algunos fans porque muchos me lo pedían, siempre que yo lanzaba un evento, la gente quería que venga Adrián Fogarty. Entonces yo dije que este año 2024 iba a conversar con él. Estábamos acordando unos términos y condiciones, además del tema de honorarios para pueda visitar el Perú en 2024", comentó.

"Tenía planeando [invitarlo] más o menos en julio, porque coincidía con el estreno en 1996 de la película de Abel, pero lamentablemente enfermó, no se sabe mucho sobre las causas, pero sí se supo que necesitaba sangre unos días antes, pero como dicen: 'ya no hay que pensar de qué murió, sino cómo vivió'. Y yo creo que vivió plenamente en su profesión, en su vida de amigos, y sobre todo deja un gran fandom que lo admira mucho y siempre se va a acordar de él cuanto vea la película de Abel", finalizó.

Otros trabajo de Adrián Fogarty

En la película Los Caballeros del Zodiaco Contraatacan de 1988, Adrián Fogarty sustituyó en doblaje a Jesús Barrero como Seiya.

Además de Aladdín y Power Ranger, el actor de doblaje dio vida a Beavis en Beavis y Butt-Head.

Otros papeles destacados en la carrera de Fogary fueron:

Oficial Carey Mahoney de Loca academia de policía

Sorrento de Sirena en Los Caballeros del Zodiaco

Christopher LaSalle en NCIS: Nueva Orleans y NCIS: Criminología Naval

Peter Stone en Chicago Justice

Delolín y Gome en Dragon Quest

D’Artacán en D’Artacán y los tres mosqueperros

Shaggy Rogers en Un cachorro llamado Scooby-Doo

Gamariki en Naruto Shippūden y Naruto la película: El camino ninja

Jonathan en One Piece

Dolph Starbeam, Kearney Zzyzwicz Jr. y Herman Hermann en Los Simpson

