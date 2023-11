Travis Kelce revela tierno apodo para Taylor Swift mientras le agradece por su apoyo en redes sociales

La conexión entre Taylor Swift y Travis Kelce continúa fortaleciéndose. En el episodio del miércoles de su podcast New Heights, donde comparte con su hermano Jason Kelce, Travis desveló el afectuoso apodo que le dedica a Taylor. El jugador de la NFL cariñosamente se refiere a su novia como "Tay".

El dulce momento ocurrió después de que Jason, de 36 años, elogiara a su hermano, de 34, por convertirse en el ala cerrada más rápida en alcanzar las 11 mil yardas, recibidas el domingo. El jugador de los Philadelphia Eagles señaló que Swift, de 33 años, reaccionó al logro de Travis dándole "me gusta" a la publicación de Instagram de los Kansas City Chiefs.

"Gracias, Tay", respondió. "Te agradezco por apoyar en la página de los Chiefs". Cuando le preguntaron si la cantante ya estaba interesada en seguir las estadísticas de los 'ala cerrada', Travis Kelce jugó al misterio. "No sé si es fan de los ala cerrada o no", dijo. "Tendré que preguntarle".

Aunque Travis no mencionó a su novia, quien acaba de triunfar en los Grammy, en otro momento del episodio, sí hizo referencia a una adorable interacción con una joven fan de Swift en el juego del domingo contra Las Vegas Raiders.

La historia de Taylor Swift y Travis Kelce

A finales de septiembre, se observó a Taylor Swift saliendo con el jugador de fútbol americano Travis Kelce después de un partido de los Kansas City Chiefs. Según informes de TMZ, la pareja ya había compartido salidas previas al juego de los Chiefs contra los Chicago Bears, en una de las fechas de la National Football League (NFL) en 2023.

El deportista no acostumbra a abordar extensamente temas relacionados con la cantautora, comentando a los oyentes en septiembre que tenía la intención de centrarse más en el deporte "de ahora en adelante", dado que "no está tanto en los medios". Sin embargo, Kelce compartió abiertamente detalles sobre su conexión en una reciente portada de WSJ. Magazine. "Estar cerca de ella, ver lo inteligente que es Taylor, ha sido increíble", expresó. "Estoy aprendiendo cada día".

En cuanto a su romance de alto perfil, dijo: "Obviamente, nunca he salido con alguien con ese tipo de aura. Nunca he lidiado con eso. Pero al mismo tiempo, no estoy huyendo de nada de eso".

A principios de este mes, Travis viajó a Argentina para ver uno de los shows de The Era Tour de Swift. Durante el evento, fue captado bailando con el padre de Taylor, Scott Swift, y compartiendo un beso con la artista. Ahora que Taylor se encuentra en un receso de su gira hasta febrero del próximo año, según informa el Daily Mail, Swift está compartiendo vivienda con su novio durante "semanas a la vez". De hecho, voló a Kansas City, Misuri, el pasado lunes, según informó Us Weekly.