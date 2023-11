¿Travis Kelce viajará a Argentina para ver a Taylor Swift? Esto dijo el deportista

Taylor Swift y Travis Kelce siguen dando que hablar tras hacer diversas apariciones en público luciendo un romance que, por ahora, no ha sido oficializado. La cantante de pop se encuentra en Buenos Aires, Argentina, país donde arribó este miércoles 8 de noviembre al mediodía para, próximamente, dar tres conciertos como parte de su gira ‘The Eras’ donde continúa celebrando sus 17 años de carrera en la industria musical.

En efecto, Taylor Swift se presentará este jueves 9, viernes 10 y sábado 11 en la explanada del Estadio Monumental de River Plate, donde interpretará sus más emblemáticos temas junto con sus fans latinoamericanos quienes esperan vivir una experiencia inolvidable. ¿Irá Travis Kelce a la ciudad bonaerense para ver a su acompañante de las últimas semanas?

Durante la emisión del martes del podcast ‘New Heights’, que Travis Kelce tiene junto a su hermano mayor la estrella de los Philadelphia Eagles, Jason Kelce, este último le preguntó a su familiar sí tendría planes este fin de semana que tiene de descanso con los Kansas City Chiefs de la National Football League (NFL). “La verdad que no”, Travis.

Seguidamente, añadió: “Puede que me vaya a un sitio bonito, no sé. Mi piel se está poniendo muy pálida así que tengo que ir a algún sitio soleado”. Esta respuesta hizo que Jason le consultara si aquel lugar al que se refería Travis se trataría de las playas de Argentina. ¿Te irás a algún lugar del sur? ¿Se tratará de un país que está al sur de Ecuador?, consultó Jason Kelce causando las risas cómplices de su hermano menor.

Taylor Swift fue en varias oportunidad al Arrowhead Stadium para ver a Travis Kelce con los Chiefs. | Fuente: Instagram

En otro momento, Travis Kelce señaló que le gusta hacer planes cuando tiene una semana de descanso previa a un partido con los Chiefs recalcando, además, que el próximo rival de su equipo son las Águilas de Filadelfia, que llega primero en la liga de NFL este 2023.

“Simplemente, no sabes qué tan saludable va a estar uno o cómo se sentirá si está ganando o perdiendo. No estoy tratando de salir y estar fuera de casa. No quiero estar en el caso de que estemos perdiendo”, explicó el jugador de futbol americano.

Taylor Swift besó a Travis Kelce aumentando rumores de noviazgo

Taylor Swift fue captada besando en la mejilla a Travis Kelce en una foto compartida en Instagram por Chariah Gordon, pareja de Mecole Hardman, amigo de Kelce que juega de ala derecha en los Chiefs.

El romántico gesto se dio dentro de una sala donde los cuatro personajes (Travis, Taylor, Chariah y Mecole) se tomaban fotos para el recuerdo luego de la victoria de los Chiefs ante Los Ángeles Chargers el domingo 22 de octubre, día en que Swift fue a ver, una vez más, a la estrella de fútbol junto a amigos y familiares del deportista.