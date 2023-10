Madre de Travis Kelce habló del supuesto romance de su hijo con Taylor Swift: ¿qué dijo?

Taylor Swift y Travis Kelce siguen siendo noticia para los principales medios y portales de celebridades del mundo por la presunta relación que tendrían. No obstante, ninguno ha podido confirmar, hasta la fecha, el inicio de un romance por lo que se sigue especulando sobre si de verdad estarían juntos como pareja.

Precisamente, Donna Kelce, madre de Travis Kelce quien fue vista junto a Taylor Swift el domingo 24 de setiembre en el Arrowhead Stadium durante el juego del Kansas City Chiefs, equipo de su hijo, contra el Chicago Bears en uno de los juegos de la National Football League (NFL), se refirió a la situación de su familiar con la estrella de pop.

En una entrevista dada al podcast ‘Got It From My Momma’, la madre de la estrella de los Chiefs calificó de “surrealista” la experiencia de estar al lado de Taylor Swift en los partidos que disputó su hijo debido a la cobertura mediático que han tenido ambos.

"Me siento como si estuviera en un universo alternativo. Es algo en lo que nunca pensé que estaría involucrada", declaró la mamá de Travis. Seguidamente, mencionó que estas últimas semanas "han sido un torbellino" debido a la atención que acapararon tanto su hijo como la cantante estadounidense.

“Pensé que todo terminaría en ese momento, pero parece que simplemente continúa, y cada semana parece prevalecer sobre la semana anterior (...) Así que es realmente un poco salvaje, un viaje salvaje”, manifestó la también madre de la estrella de los Philadelphia Eagles, Jason Kelce.

Donna Kelce y Taylor Swift gritaron y saltaron durante el juego de los Chiefs el 24 de setiembre. | Fuente: AFP

Taylor Swift's reaction to Travis Kelce's TD 😍 pic.twitter.com/SlNAAk4e6P — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 24, 2023

Donna Kelce habló de la publicidad que ganó la NFL con Taylor Swift

Por otro lado, Donna Kelce se refirió también en cómo la NFL sacó provecho de las visitas de Taylor Swift al estadio para ver jugar a su hijo Travis.

“Bien por ellos. Están recibiendo las ramificaciones de todo. Puedo decirles esto: me han dicho personalmente que la familia Kelce ha hecho más buenas relaciones públicas para el futbol que lo que podrían haber pagado un millón de dólares a una empresa de relaciones públicas”, dijo.

Cabe mencionar que una fuente de People mencionó que “A Donna Kelce le gusta Taylor y piensa que es muy dulce y con los pies en la tierra”.

Por su parte, Travis Kelce señaló que su vida actual es “una montaña rusa” por los paparazzis que aparecen al frente de su casa desde que llamó la atención por la visita de Swfit, pero que, a pesar de eso, “disfruta de la vida”.

"Estoy disfrutando de la vida y, demonios, disfruté mucho este fin de semana", dijo Travis en un episodio del podcast 'New Heights', que comparte con su hermano Jason Kelce.