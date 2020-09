El cantante Miguel Bosé se convirtió en uno de los rostros polémicos de la pandemia por difundir ideas negacionistas. | Fuente: Twitter

De amante bandido a perdido. Miguel Bosé ha desaparecido de las redes sociales, luego de compartir ideas negacionistas sobre la pandemia de COVID-19 y mostrarse a favor de la marcha contra el uso de mascarillas en España. Durante los últimos días, algunas de sus publicaciones hacían sido bloqueadas, pero ahora simplemente no existe en Twitter e Instagram.

La primera red social es suspenderle la cuenta fue Twitter, luego de que Bosé difundiera ideas negacionistas sobre la actual crisis de salud por el nuevo coronavirus. Posteriormente, la recuperó, sin embargo, desde el pasado 30 de agosto ninguno de sus perfiles figura en la búsqueda.

El intérprete de “Morir de amor” utilizó la frase “Yo soy la resistencia” para desinformar a sus seguidores con teorías conspirativas relacionadas a las vacunas y la tecnología 5G. Además, aseguró que estaría presente en la movilización contra las mascarillas en España, aunque fue criticado al no haber sido visto en dicha manifestación.

EL PELIGRO DE DESINFORMACIÓN

A pesar de no ser una fuente confiable de información, Miguel Bosé y sus polémicos mensajes pueden causar pánico en las redes sociales. Con tres millones de seguidores en Twitter, y dos millones, casi un millón en Instagram, y poco más de dos millones en Facebook, la concentración de fans es sumamente masiva.

Desde que empezó a difundir publicaciones contra la pandemia, algunos de sus videos fueron marcados con avisos al contener información no comprobada —posiblemente falsa— sobre los cubrebocas para evitar los contagios de la COVID-19.

“Me han castigado. He sido un niño malo, entonces por una semana no tengo una de las tres redes”, aseguró Bosé en un video en el que intentaba aclarar sus afirmaciones sobre el nuevo coronavirus. “Se ha dicho que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe y el bicho ha matado, ha matado a mucha gente”.

A sus 64 años, el mundialmente famoso artista español continúa siendo una voz influyente, por lo que, la agitación de conspiraciones no simpatiza a las grandes compañías que intentar frenar el avance de las fake news, o noticias falsas, entre los usuarios de las redes sociales.