Una noche histórica: así vivió el estadio Nacional el primer gran concierto de Shakira [VIDEO]

Shakira culminó la noche de sábado el primero de sus tres conciertos que ofrecerá en el estadio Nacional de Lima, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La artista colombiana, apodada como la "Reina del pop latino", brindó un espectáculo inolvidable cargado de energía, coreografías y una selección de éxitos que trascienden idiomas y generaciones.

RPP pudo corroborar que la jornada empezó desde mucho antes del show, con seguidores que llevaban días acampando en los exteriores del estadio para asegurar un buen lugar.

Shakira es conocida como la "Reina del pop latino". | Fuente: RPP

La cantante colombiana Shakira desató la euforia. | Fuente: RPP

Durante la presentación, Shakira interpretó temas como “Girl Like Me”, "Estoy aquí" y "Loba", acompañada de su elenco de bailarines. El espectáculo encendió la euforia de los fanáticos que corearon y vibraron con cada canción.

Tras este exitoso arranque, Shakira se prepara para volver a conquistar el estadio Nacional este 16 de noviembre y nuevamente el 18 de noviembre, fechas que completan sus tres presentaciones programadas en la capital peruana.

La cantante llegó a Lima la madrugada del sábado. Su arribo se produjo sin contacto con la prensa ni los fanáticos que la esperaban en su hotel en Miraflores.

Debido al masivo desplazamiento de asistentes, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció la ampliación de horarios hasta la medianoche en los servicios del Metropolitano y el Corredor Azul durante los tres días de concierto.

Shakira es una de las artistas latinoamericanas más galardonadas. | Fuente: RPP