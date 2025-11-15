Shakira enciende el estadio Nacional: arrancó el primero de sus tres conciertos en Lima

La presentación marca el retorno oficial de la cantante colombiana a los escenarios peruanos como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El esperado concierto de Shakira en el estadio Nacional, en el Cercado de Lima, ya dio inicio este sábado, desatando la emoción de miles de fanáticos que desde tempranas horas colmaron los alrededores del recinto.

Desde hace varios días, numerosos seguidores acamparon en los exteriores del estadio con la esperanza de obtener los mejores lugares y vivir de cerca el espectáculo de la artista.

Shakira ofrecerá tres conciertos en Lima: el que inició este sábado, además de presentaciones los días 16 de noviembre y 18 de noviembre, ambas también en el estadio Nacional. En estas fechas promete un show cargado de sus mayores éxitos y coreografías icónicas.

La cantante llegó a Lima la madrugada del sábado. Su arribo se produjo sin contacto con la prensa ni los fanáticos que la esperaban en su hotel en Miraflores.

Debido al masivo desplazamiento de asistentes, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció la ampliación de horarios hasta la medianoche en los servicios del Metropolitano y el Corredor Azul durante los tres días de concierto.