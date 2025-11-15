Shakira muestra en sus redes las largas filas de fans que esperan su primer concierto en Lima [VIDEO]

A pocas horas del inicio de su primer concierto en Lima, Shakira sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales imágenes de las extensas filas que se formaron alrededor del estadio Nacional. La artista publicó un video en el que se observa a cientos de fanáticos esperando para asegurar un buen lugar en el esperado show de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

En el clip difundido por la cantante, se aprecia a los asistentes formando varias filas que rodean las calles aledañas al recinto, muchos de ellos con banderas, carteles, pelucas moradas y vestuarios inspirados en distintas etapas de su carrera.

El ambiente en los exteriores del estadio se vive desde temprano, con seguidores que llegaron incluso en la madrugada para ser los primeros en ingresar una vez que se habiliten los accesos. Personal de seguridad y organización continúa supervisando el orden y distribuyendo a los asistentes por zonas para evitar aglomeraciones.

El concierto de esta noche marca el inicio de las tres fechas que Shakira ofrecerá en Lima, donde interpretará sus principales éxitos y las canciones de su reciente álbum.

¿Quiénes son las famosas que participarán en el Camina con la loba de Shakira en Lima 2025?

Durante su entrevista en el programa Encendidos de RPP, la exvedette Susy Díaz contó quiénes son las personalidades de la farándula peruana que acompañarán a Shakira en su concierto:

Susy Díaz

María Pía Copello

Rebeca Escribens

Óscar Tito

Zumba

Zully

Macla Yamada

Flavia Laos

Luana Barrón

Francisca Aronsson

Onelia Molina

Posible setlist de canciones de los conciertos de Shakira en Lima

La fuerte Girl Like Me Las de la intuición / Estoy Aquí Empire / Inevitable Te felicito TQG Don’t Bother Acróstico Copa Vacía / La bicicleta / La tortura Hips Don’t Lie Chantaje Monotonía Addicted to you / Loca Soltera Cómo dónde y cuándo Última Ojos así Pies descalzos, sueños blancos Antología Poem to a horse Objection Suerte Waka Waka (Esto es África)