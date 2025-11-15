Últimas Noticias
Shakira muestra en sus redes las largas filas de fans que esperan su primer concierto en Lima [VIDEO]

La expectativa por el inicio de su gira en Perú quedó reflejada en el video que la propia artista difundió este sábado.
La expectativa por el inicio de su gira en Perú quedó reflejada en el video que la propia artista difundió este sábado. | Fuente: Instagram: @shakira
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

La cantante compartió imágenes de los alrededores del estadio Nacional, donde cientos de seguidores soportaron el sol para ingresar al show.

A pocas horas del inicio de su primer concierto en Lima, Shakira sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales imágenes de las extensas filas que se formaron alrededor del estadio Nacional. La artista publicó un video en el que se observa a cientos de fanáticos esperando para asegurar un buen lugar en el esperado show de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. 

En el clip difundido por la cantante, se aprecia a los asistentes formando varias filas que rodean las calles aledañas al recinto, muchos de ellos con banderas, carteles, pelucas moradas y vestuarios inspirados en distintas etapas de su carrera.  

El ambiente en los exteriores del estadio se vive desde temprano, con seguidores que llegaron incluso en la madrugada para ser los primeros en ingresar una vez que se habiliten los accesos. Personal de seguridad y organización continúa supervisando el orden y distribuyendo a los asistentes por zonas para evitar aglomeraciones. 

El concierto de esta noche marca el inicio de las tres fechas que Shakira ofrecerá en Lima, donde interpretará sus principales éxitos y las canciones de su reciente álbum.

¿Quiénes son las famosas que participarán en el Camina con la loba de Shakira en Lima 2025?

Durante su entrevista en el programa Encendidos de RPP, la exvedette Susy Díaz contó quiénes son las personalidades de la farándula peruana que acompañarán a Shakira en su concierto:

  • Susy Díaz
  • María Pía Copello
  • Rebeca Escribens
  • Óscar Tito
  • Zumba
  • Zully
  • Macla Yamada
  • Flavia Laos
  • Luana Barrón
  • Francisca Aronsson
  • Onelia Molina

Posible setlist de canciones de los conciertos de Shakira en Lima

  1. La fuerte
  2. Girl Like Me
  3. Las de la intuición / Estoy Aquí
  4. Empire / Inevitable
  5. Te felicito
  6. TQG
  7. Don’t Bother
  8. Acróstico
  9. Copa Vacía / La bicicleta / La tortura
  10. Hips Don’t Lie
  11. Chantaje
  12. Monotonía
  13. Addicted to you / Loca
  14. Soltera
  15. Cómo dónde y cuándo
  16. Última
  17. Ojos así
  18. Pies descalzos, sueños blancos
  19. Antología
  20. Poem to a horse
  21. Objection
  22. Suerte
  23. Waka Waka (Esto es África) 

