Verónica Castro fue hospitalizada y sometida a una cirugía: ¿qué se sabe sobre su estado de salud?

La preocupación se apoderó de los seguidores de Verónica Castro al conocerse que la reconocida actriz y cantante había sido hospitalizada de urgencia y sometida a una cirugía. Sin embargo, su hijo Michel Castro rápidamente llamó a la calma luego de asegurar que no fue nada grave.

"Ya está en casa, todo bien; fue una operación sencilla de hombro; muchas gracias por su preocupación", afirmó Michel Castro en un mensaje de texto enviado a Televisa Espectáculos.

Según el Universal, Verónica estuvo internada en un hospital de la Ciudad de México. La propia actriz también confirmó la noticia luego de responder a una seguidora en su cuenta de X.

"Perdón.... me operaron de mi hombro, estoy muy bien. Las quiero con todo mi corazón", comentó la madre de Cristian Castro.

Verónica Castro, conocida por su cercanía con los fans, suele utilizar X para interactuar con ellos en diversas dinámicas, desde rezar el rosario hasta comentar lo último de alguna telenovela suya que esté al aire.

Perdón puedo contestar uno no solo buenas noches me operaron de mi hombro estoy muy bien voy a tratar de ver el final las quiero con todo mi corazón — Verónica Castro (@vrocastroficial) June 29, 2024

Verónica Castro asegura que se envejeció durante la pandemia

A fines de 2020, Verónica Castro se embarcó en un nuevo proyecto actoral, luego de mantenerse alejada de las cámaras al abandonar La casa de las flores en su segunda temporada. La polémica en torno a su supuesta relación con Yolanda Andrade fueron una de las razones para que posteriormente, la actriz anunciara retirarse del estrellato mexicano.

Por esa razón, Castro sorprendió con su actuación con Dime cuando tú, una producción que contó con su hijo Michel como director de fotografía. Para el papel, la artista mexicana caracterizó a una abuela, aunque asegura que no tuvo que hacer mucho esfuerzo porque la pandemia de la COVID-19 la dejó suficientemente envejecida.

“Me sentía muy vieja con el personaje, esas maquillistas me hicieron ahí cosas y luego me pusieron pelucas, pero mírenme ahora no necesité ni pelucas, ni arrugas o nada, así me trajo la pandemia”, expresó en la presentación oficial de la producción.

