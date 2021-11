Vicente Fernández Jr. reveló que Vicente Fernández está mejor de de salud, pero no pasará con ellos las fiestas navideñas ya que tiene que estar monitoreado. | Fuente: Instagram | Vicente Fernández

Vicente Fernández muestra mejoría en su estado de salud; sin embargo, su hijo Vicente Fernández Jr. reveló que su padre no pasará con ellos las fiestas navideñas, ya que tiene que estar en constante monitoreo de los médicos.

"Las fechas y los tiempos los marca Dios, los marcan los médicos, y el avance que vaya teniendo", dijo el cantante en una entrevista para Televisa Espectáculos. Asimismo, se mostró feliz de que el intérprete mexicano esté consciente:

"Muy contentos, y ha dado resultado [el tratamiento]; gracias al público por sus oraciones, por sus mensajes en las redes sociales y a toda la familia artística y todos los medios de comunicación, gracias, gracias, gracias", agregó.

Vicente Fernández padece del síndrome de Guillain-Barré

El ícono de la música mexicana Vicente Fernández padece del síndrome de Guillain-Barré, según comunicó su hijo mayor en televisión a fines de agosto. Esta enfermedad es incurable y afecta al sistema inmunitario atacando el sistema nervioso.

En una entrevista con el programa Primer Impacto de Univisión, Vicente Fernández Jr. reveló que este mal está afectando la movilidad de su padre, pero ya está siendo tratado. “Afortunadamente lo detectaron muy a tiempo y ya tiene tratamiento”, contó.

Asimismo, resaltó que el síndrome de Guillain-Barré le fue detectado a Vicente Fernández en la última cirugía que tuvo. “Esa caída (la del pasado 6 de agosto) fue la razón por la que tuvo que someterse a la operación de las cervicales en la que se le detectó la enfermedad”, agregó.

Cabe resaltar que el intérprete de "Estos celos" permanece estable y ya está fuera de peligro, según los médicos. “Está despierto, consciente e interactúa con su familia”, comunicaron hace unos días.

