La Sonora Ponceña lanza "Christmas Star", su cuarto álbum navideño. | Fuente: Twitter

El jueves 25 de noviembre, la orquesta de salsa puertorriqueña La Sonora Ponceña presentó "Christmas Star", su álbum navideño, el cuarto disco con esta temática de su carrera y el primero que lanza en trece años.

En las piezas musicales que componen el álbum se reflejan temáticas propias de la cultura puertorriqueña durante las celebraciones de final y principio de año, según el comunicado.

"Christmas Star" es una producción concebida y compuesta en el transcurso de este año y que cuenta entre sus temas "Tírale una trompetilla", "La Parranda Sureña", "Mucho Amor y Paz" y "A celebrar la Navidad".

"Después de trece años que habían transcurrido de nuestra última producción navideña, buscamos presentar un trabajo discográfico que sea fiel reflejo del sonido y calidad musical que siempre queremos ofrecerle a nuestro público", comentó sobre el álbum el maestro Enrique "Papo" Lucca.

Según el maestro de La Sonora Ponceña, cada canción evoca "esa necesidad y anhelo de celebrar esta próxima Navidad con mucha fe, optimismo, esperanza y alegría, ya que estos últimos 18 meses han sido muy difíciles para todos por la pandemia que ha habido".

El objetivo es también que el público conozca "un poco las costumbres, idiosincrasia, alegría y jolgorio que se vive en Puerto Rico durante las Navidades y fiestas de Reyes", expresó Jahath Lucca, mánager de la orquesta.

"Christmas Star", lanzado bajo el sello discográfico La Buena Fortuna Music, ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música digital y en las tiendas.

La Sonora Ponceña es una longeva orquesta puertorriqueña de salsa fundada por don Enrique "Quique" Lucca el 20 de abril de 1954 y que ahora dirige su hijo, Enrique Arsenio "Papo" Lucca. (EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.