Barbara Palvin y Dylan Sprouse se casaron en privado en Hungría

La modelo Barbara Palvin y el actor Dylan Sprouse tienen una relación de cinco años y se comprometieron en marzo de este año, sin embargo, decidieron dar un paso más en su romance y decidieron contraer matrimonio en una ceremonia íntima.

Las imágenes se filtraron en las redes sociales y se puede ver a la modelo de Victoria’s Secret luciendo un vestido blanco con un ramo de flores y una gargantilla. El actor se vistió de negro y se le vio muy elegante.

La boda se realizó en Hungría, Budapest, lugar de nacimiento de Barbara Palvin. A pesar de que la pareja no se ha pronunciado sobre su matrimonio, Palvin se refirió a su compromiso con Dylan Sprouse: “Sabía que estábamos construyendo esta historia. Así que estoy muy feliz de que lo hayamos hecho a nuestra manera”, dijo el mes pasado en la revista V.

“Creo que es emocionante para mí, no solo porque amo las tradiciones históricas de la ceremonia, sino también porque, Cole y yo venimos de una unidad familiar muy pequeña. Barbara, por otro lado, tiene una familia bastante grande”, agregó el actor en ese entonces.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse celebrando su matrimonio.

Imágenes del matrimonio de Barbara Palvin y Dylan Sprouse.

La historia de amor de Barbara Palvin y Dylan Sprouse

Dylan Sprouse estaba interesado en Barbara Palvin desde el momento en que la conoció, sin embargo, cuando quiso iniciar una conversación con ella, la modelo no le respondió los mensajes por seis meses ya que no quería entablar una relación con alguien.

“Sabía que no tenía una buena condición mental en ese momento”, dijo la joven para la revista W Magazine. No obstante, el actor no se rindió y le dio tiempo a la modelo, es así que, después de que le contestó, ella le dijo que lo visitaría en China.

A pesar de que tenían una evidente química, confesó que eran muy tímidos. “Tuve que tomar la iniciativa para el primer beso”, reveló Barbara Palvin para Vogue. “Llevábamos cuatro meses hablando y mandándonos mensajes. Para mí era como, ¿me vas a dar un beso, o qué?”. Pero no todo era fácil ya que la modelo no quería estar con una celebridad por la exposición:

“Me entró pánico porque había estado soltera durante tanto tiempo antes de que empezáramos a salir. No podía dejar de preguntarme ‘¿Tendremos paparazzis detrás todo el tiempo? ¿Es algo que debería preocuparme? ¿Tendré que vestirme sofisticadamente de ahora en adelante?’”.

Lo cierto es que Dylan Sprouse la tranquilizó y solo se han limitado a compartir fotos juntos de algunos momentos que viven ya que no quieren estar en el ojo público.