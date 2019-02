En el video compartido por Palavecino, se ve cómo el intérprete de Luis Miguel en su serie de Netflix se muestra incómodo por la cercanía de la influencer y mucho más por la insistencia sobre el beso. | Fuente: Captura

Durante la gala del Festival de Viña del Mar en Chile, el actor mexicano Diego Boneta vivió un incómodo momento durante su paso por la Quinta Vergara. La influencer Daniela Palavecino lo entrevistaba en la alfombra roja cuando decidió contarle una "tradición" del Festival de Viña del Mar en la que los animadores se besan antes de que empiece el show. Repitió el comentario hasta que logró darle un beso.

En el video compartido por Palavecino, se ve cómo el intérprete de Luis Miguel en su serie de Netflix se muestra incómodo por la cercanía de la influencer y mucho más por la insistencia sobre el beso.

En redes sociales, el video ha recibido diversas críticas por la situación en que se vio envuelto Boneta. Sin embargo, la incomodidad del actor no solo se da durante el beso, sino desde que inicia la entrevista, ya que Palavecino le habla muy cerca, haciéndole retroceder en varias ocasiones.



En el video compartido por Palavecino, se ve cómo el intérprete de Luis Miguel en su serie de Netflix se muestra incómodo por la cercanía de la influencer y mucho más por la insistencia sobre el beso. | Fuente: Instagram

LLUVIA DE CRÍTICAS

Ante la ola de críticas, Palavecino decidió borrar los comentarios en su cuenta. Estos son algunos de las críticas que la acusan de acoso:

"Por qué veo comentarios avalando lo de Daniela Palavecino? No po, mal ahí. No es ni "ídola" ni "grande" por lo que hizo, aceptar por presión social no es un acto consensuado"

"Daniela Palavecino encuentro repugnante tu actitud de obligar a Diego Boneta por un beso, claramente se ve lo incómodo en el vídeo publicaste. Me repugna el ver que digan “ídola” “te pasaste” cuando él no quería. No normalicen eso gente"

"Daniela Palavecino incomodando a Diego Boneta a pedirle reiteradas veces que le diera un beso, Vesta Lugg le dice que se pasó para seca. La misma Vesta que andaba llorando por el patriarcado y llamándose feminista. Aprensan que hostigar a alguien es acoso, ya sea hombre o mujer", son algunos de los comentarios.

Palavecino respondió a las críticas justificando su accionar como "un trabajo actoral orgánico". “Lo que pasa es que la Gala es un ambiente donde hay mucho show. Donde todo el mundo está súper dispuesto a armar situaciones y los dos somos actores, así que todo fue súper fluido. De hecho, después comentamos y le dije ‘gracias por la buena onda’ y me dijo ‘gracias a ti, estuvo súper divertido’. Salió súper divertido y orgánico”, dijo en entrevista a La Cuarta.