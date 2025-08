"Vivimos en la era del hate": Nicola Porcella revela cómo reaccionó Fernando Colunga tras sus polémicos audios

El actor peruano habló sobre la conversación que tuvo con Fernando Colunga después de que se viralizaran audios en los que presuntamente comentaba su vida privada.

Nicola Porcella ha sido centro de atención desde que se filtraron unos audios en los que supuestamente hablaba sobre la sexualidad del actor mexicano Fernando Colunga, su compañero en la telenovela Amanecer. Aunque ya aclaró que sus palabras fueron “sacadas de contexto”, ahora ha vuelto a referirse al tema y reflexionó: “De todo esto se aprende”.

“No hay persona que admire más que a Fernando Colunga, lo tengo en un altar”, afirmó en el más reciente episodio de Cómplices del desmadre, el pódcast que conduce junto a Wendy Guevara. “Sacaron de contexto una palabra que ni dije, porque en realidad dije todo lo contrario”.

Además, defendió su derecho a la privacidad: “Después dicen que expongo los sueldos. Yo estaba tomando un café, contándole a mis amigos…”. También cuestionó a quien filtró el material: “Ya estamos buscando las cámaras. Grabaron a dos personas que ni siquiera son del medio”.

¿Cómo reaccionó Fernando Colunga?

Nicola también reveló cómo fue su conversación con Colunga tras el escándalo: “Llegué a la novela y lo primero que hice fue hablar con Fernando. Me dijo: ‘Esto es así’. Me habló superbonito. Le pedí disculpas por haberlo expuesto, porque sé que es un artista que siempre ha mantenido su vida privada en privado. Eso es lo que más admiro de él”.

También reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó el episodio: “Esto me enseñó a saber con quién te juntas, dónde estás. Vivimos en la era del hate, donde tirar hate genera vistas, y más vistas tienen los que hablan mal que los que hablan bien”.

Y desmintió los rumores que aseguraban que Colunga lo quería fuera de la producción. “Salió que Fernando corre a Nicola de la novela... Fue el más lindo conmigo, la persona más correcta desde que pasó todo. Fue quien más empatía tuvo conmigo”, explicó.

Tras su paso por 'La casa de los famosos: México', Nicola Porcella ha participado en telenovelas como 'El amor no tiene receta' y 'Amanecer'.Fuente: Instagram: @nicolaporcella12

“Estaba destruido por algo que no hice”

Porcella también compartió cómo vivió el momento emocionalmente: “Ese día la pasé muy mal. Dije: qué mala es la gente. Fernando fue el que más me ayudó, junto con Juan Osorio [productor de Amanecer] y Livia Brito. Ella vino, me abrazó, y le dije: ‘Ayer estaba destruido por algo que no hice’. La gente no ve eso. Felizmente soy fuerte, pero hay personas que no lo aguantan”.

A pesar del revuelo, Nicola también se mostró agradecido con su presente profesional: “Estoy en mi segunda novela y estoy haciendo un personaje que nunca hice en mi vida, totalmente distinto. Estoy con Fernando y Livia como protagonistas. Mira el peso que tengo ahí. De abuela tengo a Blanca Guerra, están María Rojo, Salvador Sánchez, Omar Fierro, don Erick del Castillo... ¡Mira ese nivel!”.

