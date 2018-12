Desde que Will Smith debutó en Instagram, sus seguidores han podido conocer un poco más de la vida privada del actor. De esta forma, el público conoció más de Trey Smith, el hijo mayor del protagonista de “Soy Leyenda”, que siempre se ha mantenido lejos de las cámaras.

Recientemente, el joven cumplió 26 años y su padre lo celebró con un viaje para ambos, donde disfrutaron del Gran Prix de la Fórmula 1, en Abu Dhabi. Fue el mismo actor quien compartió esta experiencia y recordó cómo ha mejorado la relación entre ambos.

"Estoy aquí en Abu Dhabi, en la Fórmula 1, he traído a mi hijo Trey. Normalmente hago actividades de forma separada con mis hijos para que disfruten de un tiempo con su padre de forma individual", contó Will Smith.

"Así que estamos haciendo cosas, él y yo, en la Fórmula 1. Entonces llega y me dice: ‘¿sabes qué papá? Me he dado cuenta de que no eres simplemente mi padre’. Y entonces hace una pausa y me dice: ‘estoy bastante seguro de que eres mi mejor amigo'" añadió el intérprete, que termina la grabación emocionado.

Will Smith recordó que su relación no siempre fue así. "Hemos luchado durante años después de mi divorcio con su madre. Se sintió traicionado y abandonado. Es una bendición increíble recuperarse y restaurar esta preciosa relación con mi hermoso hijo", explica.

Trey Smith es hijo de Will y su primera esposa Sheree Zampino, quienes se divorciaron en 1995, cuando él tenía apenas 3 años. A pesar del distanciamiento inicial, él ahora muestra una estupenda relación con sus hermanos y su madrastra, Jada Pinkett Smith.

Incluso, en más de una ocasión ha compartido fotografías junto a Jada, Willow y Jaden. Al igual que él, su madre ha demostrado llevar una admirable relación con la segunda familia de Will Smith.

En una edición de "Red Table", programa de Facebook conducido por Jada Pinkett Smith, la esposa y ex esposa de Wil Smith hablaron acerca de la complicada relación que ambos mantuvieron durante algunos años, hasta que Trey logró unirlas.