Will Smith se filtra en cine para ver 'Bad Boys 4' y se toma selfies con fans [VIDEO]

Will Smith decidió filtrarse en un cine en Los Ángeles para sorprender a los fans de 'Bad boys'. | Fuente: Instagram (willsmith)

Will Smith quiso dar una sorpresa a los fanáticos de Bad Boys, la saga de acción cinematográfica que acaba de estrenar su cuarta entrega en los cines de Estados Unidos el último viernes. El reconocido actor fue hasta el barrio de Baldwin Hills en Los Ángeles filtrándose al fondo de unas de las salas de cine que proyectaba la esperada película.

"Estamos a punto de entrar al cine. Es un ritual que tengo, lo hago. como cuando estreno una película el viernes o sábado. Por lo general, en una sesión matinal los domingos, me gusta ir al cine", expresó Smith en un video compartido en su cuenta oficial de Instagram.

Luego de que concluyera Bad Boys: Ride or Die, o Bad Boys: hasta la muerte, Will Smith decidió sacarse la mascarilla que tenía y saludar a los fans que iban saliendo de la sala. "Me alegra que todos hayan disfrutado de la película", expresó Smith generando un gran alboroto entre las personas que lo reconocieron.

"¿Ese es Will Smith? Ay dios mío", dijo una mujer. Seguidamente, otros asistentes sacaron sus celulares para poder tomarse un selfie con el actor de 55 años quien interpreta al agente Mike Lowrey en Bad Boys 4. "¡Todo el tiempo estaba con todos ustedes!", enfatizó Smith, quien no dudó en abrazar y saludar a sus seguidores.

Martin Lawrence y Will Smith vuelven a interpretar a los detectives Marcus Burnett y Mike Lowrey.Fuente: Instagram (willsmith)

¿Cuánto recaudó de taquilla 'Bad Boys 4' tras su estreno en EE. UU.?

Bad Boys 4, la película protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, logró recaudar 56 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos. De acuerdo con información de Variety, dicha cifra superó las expectativas de Sony Pictures que estimaba un aproximado de 30 millones de dólares.

Del mismo modo, la cuarta entrega de la saga de acción de Bad Boys pudo recaudar otros 48,6 millones de dólares en las salas de todo el mundo, haciendo un total de 104,6 millones de dólares de taquilla a nivel global.

No obstante, afirma Variety, pese a la excelente recaudación de Bad Boys 4, la película con la mejor taquilla de estreno de la saga sigue siendo Bad Boys for Life (2020), con 62 millones de dólares.

"Bad Boys 4 está brindando un poco de estímulo necesario a los propietarios de salas de cine. Sin embargo, a pesar del sólido comienzo de la película, el déficit en lo que va del año ha empeorado durante el fin de semana, ya que las ventas de entradas ahora están un 26% por detrás de 2023, según Comscore", precisó el portal.

¿De qué trata 'Bad Boys: Ride or Die'?

Will Smith y Martin Lawrence regresan como los detectives rebeldes Mike Lowrey y Marcus Burnett en Bad Boys: Ride or Die, o Bad Boys: hasta la muerte, la cuarta película de la saga de acción policiaca estadounidense. El filme se estrenó en las salas de cine a nivel mundial el último 7 de junio.

"Este verano, los 'chicos malos' favoritos del mundo están de regreso con su combinación icónica de acción al borde de tu asiento y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro: los mejores de Miami ahora están huyendo", se lee en la sinopsis oficial.

Will Smith y Martin Lawrence protagonizan el filme acompañado de un destacado elenco conformado por Vanessa Hudgens, Paola Núñez, Alexander Ludwig, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith, y Joe Pantoliano.

