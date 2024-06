Will Smith conoce al actor que dobla su voz al español y juntos protagonizan divertida dinámica en entrevista

El actor de doblaje Mario Filio, quien en numerosas ocasiones ha prestado su voz a un sinfín de personajes cinematográficos de Will Smith, tuvo la oportunidad de entrevistarlo en el marco de la promoción de Bad Boys 4, la película de acción y comedia que protagoniza junto a Martin Lawrence.

El mexicano, que también ha doblado a personajes como Obi Wan Kenobi, Goofy y el Rey Julien de Madagascar para Latinoamérica, publicó la charla en su cuenta de Instagram, donde revela que durante su trabajo ha aprendido a identificar ciertas expresiones del ganador del Oscar.

"Una de las cosas que más me llama la atención de Will Smith —a quien he doblado desde hace más de veinte años— es que conozco todas sus respiraciones y reacciones; ya sé perfectamente cómo lo va a hacer. Es como una especie de enfermedad del fan medio freak que se sabe todos sus movimientos", comentó.

Filio mencionó que tenía años deseando coincidir con Will Smith.

"Hay gente que me sigue y me pregunta en las redes si he tenido la oportunidad de conocerlo. Pues nunca. Solo he podido verlo en la pantalla, escucharlo, seguirlo y doblarlo", expresó.

Will Smith conoce por primera vez al actor que dobla su voz para Latinoamérica

"¿Has escuchado tu voz en otros idiomas?", le preguntó Mario Filio a Will Smith. "Todavía no, sería muy raro. Pero ya te escuché a ti", respondió el actor soltando una carcajada.

Aprovechando la algarabía del momento, el mexicano animó a al protagonista de El príncipe del rap a hacer una dinámica que le permitiera doblarlo en directo.

"Solo necesito que mires a la cámara y muevas la boca diciendo: 'No se pierdan Bad Boys 4'", le indicó Mario Filio a la estrella de Hollywood.

El sueño del actor de se cumplió, pero la dinámica no quedó ahí, ya que Will Smith se animó a doblar al entrevistador, pero esta vez en inglés: "Don't miss Bad Boys 4", repitieron.

