"La paz es la felicidad, es el equilibrio", asegura Will Smith previo al estreno de Bad Boys 4

Will Smith reflexiona sobre la felicidad previo al estreno de su protagónico en Bad Boys: hasta la muerte, la cuarta entrega de la saga de acción junto con el actor Martin Lawrence. Fue durante una entrevista en el podcast Full Send que el ganador del Oscar afirmó que lo más importante es mantener un equilibrio en la vida para poder estar bien con uno mismo.

“Las personas hablan del fondo del abismo, y yo acuñé una frase que describe un lugar similar, lo llamo 'la cima del acantilado' (…) No hay más sexo que sea algo más que solo movimiento. No hay más dinero. No hay más éxito y es un jodido abismo", destacó el actor estadounidense de 55 años.

En ese sentido, Will Smith señaló que las satisfacciones externas pueden llenar el vacío interno momentáneamente pero que la felicidad significa más el orden que uno pueda mantener en su vida.

"Entonces, te das cuenta de que el objetivo mayor es poner tu hogar interior en orden, ¿verdad?, sin mujeres, sin drogas, sin dinero, sin nada, ¿puedes cultivar un espíritu de alegría solo contigo mismo? Hacerte cargo de eso es extenuante", acotó el también ganador de cuatro premios Grammy.

Seguidamente, el actor mencionó: "Todo ese deseo, todo ese arañar, todo ese rasguñar (…) y luego tienes que hacer las paces con eso, hermano, y te das cuenta de que el éxtasis no es felicidad, la paz es felicidad, el equilibrio".

Will Smith ganó su primer premio Oscar con la película 'Rey Richard: una familia ganadora'. | Fuente: EFE

Will Smith y Martin Lawrence protagonizan 'Bad Boys 4'

Will Smith y Martin Lawrence regresan como los detectives rebeldes Mike Lowrey y Marcus Burnett en Bad Boys: hasta la muerte, la cuarta película de la icónica saga de acción policiaca estadounidense.

El filme Bad Boys 4 llegó a los cines peruanos este jueves 6 de junio esperando cumplir con las expectativas de los fans, quienes esperan ver a los agentes Mike y Marcus resolver sus más alborotados casos.

"Este verano, los 'chicos malos' favoritos del mundo están de regreso con su combinación icónica de acción al borde de tu asiento y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro: los mejores de Miami ahora están huyendo", se lee en la sinopsis oficial.

Will Smith y Martin Lawrence protagonizan el filme acompañado de un destacado elenco conformado por Vanessa Hudgens, Paola Núñez, Alexander Ludwig, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith, y Joe Pantoliano.

Will Smith y Martin Lawrence protagonizan ‘Bad Boys: hasta la muerte’. | Fuente: Sony Pictures

Will Smith fue camarógrafo y actor en escena de 'Bad Boys 4'

En la antesala de Bad Boys 4, Will Smith generó gran expectativa luego de compartir imágenes del detrás de cámaras de la película. A través de su cuenta de Instagram, el actor publicó un video que revela una escena cargada de adrenalina, grabada con un innovador dispositivo que le sujeta una cámara al rostro, permitiéndole capturar la acción de manera dinámica y cercana como si se tratara de un videojuego.

El clip, que rápidamente captó la atención de los fanáticos, muestra al intérprete manejando la cámara mientras realiza una compleja secuencia de acción. Los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah están dispuestos a subir la apuesta en esta nueva entrega de la saga, implementando técnicas cinematográficas innovadoras.

"Solo esperen hasta que puedan ver esta escena en Bad Boys", escribió Smith en la descripción de su publicación en Instagram.

