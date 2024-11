Willie Colón se burla de Rubén Blades tras triunfo de Trump: "Kamala Harris no estaba calificada para ser presidente"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cantantes como Jennifer Lopez, Rubén Blades, Taylor Swift, Bad Bunny, Residente y muchos más, mostraron su apoyo a Kamala Harris, quien se enfrentó a Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos. Tras conocerse los resultados, se generó una polémica en redes sociales después de que Willie Colón arremetiera contra su colega panameño.

Como es de conocimiento, el intérprete de Idilio ha expresado abiertamente su apoyo a Trump y ha compartido su felicidad al saber que su candidato ganó nuevamente las elecciones. "¿Van a seguir con el descontento? Kamala no estaba calificada para ser presidente. Ella tenía los medios de comunicación, más de mil millones de dólares, el partido, estrellas el cine y de música , Oprah, Obama, los Clinton, pero la gente no estaba convencida. Ella no tenía talento. Por eso la última vez que se postuló fue la primera en abandonar su campaña. Ella no podía responder preguntas. No vengas con el viejo club de chicos, el racismo y los prejuicios. Mujeres, negros y personas de todas las razas eligieron a Trump en una afirmación de confianza sin precedentes. Trump no es la causa del problema. Trump es un síntoma de la deriva del partido demócrata hacia una forma loca de gobierno. Los demócratas crearon a Trump. Lo hermoso de EE. UU. es que, como un ser vivo, se curará a sí mismo", escribió en Facebook.

Luego, en su cuenta de Instagram, el legendario salsero compartió una foto de Blades con una pregunta "¿Votaron por Trump?". Después, arremetió contra Residente y Bad Bunny. En un video de 31 segundos se ve la escena de la película Titanic donde todos tratan de huir y los músicos, donde puso las caras de los mencionados artistas, se hunden en el barco. "En Puerto Rico la izquierda se hundió como El Titanic", escribió.

Cabe resaltar que, durante la campaña de Donald Trump, Willie Colón ha defendido al candidato -ahora presidente- y también a quienes lo apoyan, por eso respaldó a Nicky Jam después de que Maná eliminara la colaboración que hicieron porque no estaban de acuerdo con su postura política.

Los seguidores del 'Malo del Bronx' reaccionaron a las publicaciones y lo respaldaron: "Literal ahogándose en sus propias lágrimas", "Maestro, estamos en el lado correcto de la historia", "a gente de Puerto Rico pudimos ver las mentiras que decían sobre Trump. Esperamos que continúen haciendo los cambios necesarios para mejorar la vida de los Boricuas", entre otros.

Willie Colón respaldó a Nicky Jam por su apoyo a Trump

"Hay que apoyar a Nicky Jam", escribió Willie Colón en sus redes sociales mostrando su respaldo al cantante de reguetón quien apoyó abiertamente a Donald Trump. Como se recuerda, la banda mexicana retiró la colaboración que hizo con el intérprete de Travesuras porque "no trabajan con racistas".

Tras esta declaración que hizo eco en redes sociales, el salsero compartió un video respondiéndole al vocalista del grupo:

"¿Ahora latinos liberales como Fher, cantante de Maná, se atreve cancelar al boricua Nicky Jam por apoyar al presidente Trump, mientras Maná se pone camiseta de dictadores socialistas como El Che? Póngase la falda de nuevo. Puerto Rico debe vetarlos. Mándalos pal carajo. Total, están más apagados que una vela mojada", escribió.

Este mensaje generó una serie de reacciones en Instagram donde algunos fanáticos respaldaron a Willie Colón mientras que otros, lo criticaron.

