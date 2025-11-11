Latin Grammy 2025: hora, dónde, cómo ver a los peruanos nominados y todo lo que debes saber de la gala

Este jueves llega una de las noches más esperadas del año musical: la edición 26 de los Latin Grammy 2025. El evento promete reunir a lo mejor de la música latina, con nuevas categorías que apuntan a reflejar su diversidad actual y con una transmisión que se extenderá por tres intensas horas.

El colombiano Maluma y la puertorriqueña Roselyn Sánchez serán los anfitriones de la gala, en la que Bad Bunny lidera las nominaciones de con 12 candidaturas por su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

La Academia Latina de la Grabación anunció antes que artistas como Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Aitana, Raphael, Gloria Estefan, Carín León, entre otros, mantendrán actuaciones en el evento. A ellos se une el futbolista español Sergio Ramos.

También está previsto que el español Raphael, quien además será reconocido como Persona del Año.

¿Cuándo y dónde se realizan los Latin Grammy 2025?

La 26° edición de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas este jueves 13 de noviembre.

¿A qué hora inician los Latin Grammy 2025?

La ceremonia de los Latin Grammy inciará a las 8 p.m. (hora peruana). La gala tendrá una duración de aproximadamente tres horas.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2025 en vivo?

La gala se transmitirá a través del canal TNT y por streaming en HBO Max.

Los nominados de Perú en los Latin Grammy 2025

Susana Baca – Mejor Álbum Folclórico

La cantante peruana compite con su disco Conjuros.

Mejor Álbum Folclórico (para álbumes vocales o instrumentales con al menos 51% de material nuevo de música folclórica):

Conjuros – Susana Baca

Joropango Kerreke – Daniela Padrón

Lentamente – Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú

Candombe – Julieta Rada

Anonimas&Resilientes – Voces Del Bullerengue

Nicole Zignago – Mejor Canción Pop

La cantautora fue nominada por su tema Te Quiero.

Mejor Canción Pop (para sencillos con al menos 60% de letra en español; premio a los compositores):

Bogotá – Andrés Cepeda. Compositores: Andrés Cepeda, Mauricio Rengifo y Andrés Torres

El Día Del Amigo Rafa Arcaute – CA7RIEL y Paco Amoroso. Compositores: Gino Borri, CA7RIEL, Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez y Federico Vindver

Querida Yo – Yami Safdie & Camilo. Compositores: Camilo, Gonzalo Ferreyra, Nicolás Ramírez y Yami Safdie

Soltera – Shakira. Compositores: Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno y Shakira

Te Quiero – Nicole Zignago. Compositores: Juan Ariza, Covi Quintana y Nicole Zignago

Alejandro y María Laura – Mejor Álbum Cantautor

El dúo peruano fue considerado en esta categoría con su disco Dos Hemisferios.

Mejor Álbum Cantautor (para interpretaciones de artistas solistas o dúos):

Dos Hemisferios – Alejandro y María Laura

El cuerpo después de todo – Valeria Castro

Cancionera – Natalia Lafourcade

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana

Relatos – Ale Zéguer

Renzo Bravo – Mejor Canción Pop/Rock

El músico peruano, exintegrante de Ádammo, celebró dos nominaciones: la primera a Mejor Canción Pop/Rock por la composición de Lucifer, interpretada por Lasso, y la segunda a Mejor Álbum de Pop/Rock por su trabajo como productor en el disco Malcriado del mismo artista.

Mejor Canción Pop/Rock (premio a los compositores; canciones nuevas con al menos 60% de letra en español):

Ángulo Muerto – Leiva. Compositor: Leiva

Desastres Fabulosos – Jorge Drexler y Conociendo Rusia. Compositores: Conociendo Rusia, Jorge Drexler y Pablo Drexler

Lucifer – Lasso. Compositores: Renzo Bravo, Lasso y Orlando Vitto

No llames lo mío nuestro – Joaquina. Compositores: Joaquina y Andry Kiddos

Tu Manera De Amar – Debi Nova. Compositores: Julián Bernal y Debi Nova

Un último vals – Joaquín Sabina. Compositores: Leiva, Benjamín Prado y Joaquín Sabina

'Por Esas Trenzas' - Mejor Diseño de Empaque

El álbum Por Esas Trenzas, de la cantautora peruana Lourdes Carhuas, fue nominado a Mejor Diseño de Empaque gracias al trabajo de la artista Daniela Tomas.

Mejor Diseño de Empaque (Premio al Director de Arte)



Cuarto Azul - Christian Molina, art director (Aitana)

Cuba And Beyond - Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, art directors (Chucho Valdés, Royal Quartet)

Gigante - (Leiva)

Masters Of Our Roots - Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, art directors (Albita & Chucho Valdés)

Por Esas Trenzas - Daniela Tomas, art director (Lourdes Carhuas)

Lista completa de nominados a los Latin Grammy 2025

Grabación del Año

Baile inolvidable

Debi tirar más fotos

El día del amigo

#tetas

Desastres fabulosos

Lara

Si antes te hubira conocido

Cancionera

Ao teu lado

Palmeras en el jardín

Canción del Año

Baile inolvidable

Bogotá

Cancionera

Debi tirar más fotos

El día del amigo

Otra noche de llorar

Palmeras en el jardín

Si antes te hubiera conocido

#tetas

Veludo Marrom

Mejor Canción de Raíces

Aguacero

Cómo quisiera quererte

El palomo y la negra

Ella

Jardín del paraíso

Lo que le pasó a Hawaii

Álbum del Año

Cosa nuestra

Debí tirar más fotos

Papota

Raíces

Puñito de yocahú

Al romber la burbuja

Cancionera

Palbra de to's (seca)

Caju

En las nubes - con mis panas

¿Y ahora qué?

Mejor Artista Nuevo

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

Cuarto Azul (Aitana)

Palacio (Elsa y Elmar)

Al Romper La Burbuja (Joaquina)

En Las Nubes - Con Mis Panas (Elena Rose)

¿Y Ahora Qué? (Alejandro Sanz)

Mejor Álbum Pop Tradicional

Bogotá (Andrés Cepeda)

Cursi (Zoe Gotusso)

Lo Que Nos Faltó Decir (Jesse & Joy)

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall (Natalia Lafourcade)

Después De Los 30 (Raquel Sofía)

Mejor Canción Pop

Bogotá (Andrés Cepeda)

El día del amigo (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Querida yo (Yami Safdie & Camilo)

Soltera (Shakira)

Te quiero (Nicole Zignago)

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Orión (Sistek Remix) (Boza, Elena Rose & Sistek)

Ella Quiere Techno (Imanbek & Taichu)

Qqqq (Ela Minus)

Rulay En Dubai - (Extended) (Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin)

Veneka (Rawayana Featuring Akapellah)

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

Capaz (Alleh, Yorghaki)

Debi tirar más fotos (Bad Bunny)

De Maravisha (Tokischa con Nathy Peluso)

La Plena - W Sound 05 (W Sound con Beéle y Ovy On The Drums)

Roma (Jay Wheeler)

Mejor Interpretación Reggaeton

Baja Pa' Acá (Rauw Alejandro con Alexis y Fido)

Voy A Llevarte Pa Pr (Bad Bunny)

Dile A Él (Nicky Jam)

Brillar (Lenny Tavárez)

Reggaeton Malandro (Yandel con Tego Calderón)

Mejor Álbum de Música Urbana

Debí tirar más fotos (Bad Bunny)

Underwater (Fariana)

Naiki (Nicki Nicole)

MPC (Música Popular Carioca) (Papatinho)

Elyte (Yandel)

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

El Favorito De Mami (Big Soto Featuring Eladio Carrion)

Fresh (Trueno)

Parriba (Akapellah con Trueno)

Sudor Y Tinta (J Noa y Vakero)

Thc (Arcángel)

Mejor Canción Urbana

Cosas Pendientes (Maluma)

DtMF (Bad Bunny)

En La City (Trueno con Young Miko)

LA MuDANZA (Bad Bunny)

Xq eres así (Alvaro Diaz con Nathy Peluso)

Mejor Álbum de Rock

Legado (A.N.I.M.A.L)

Luna En Obras (En Vivo) (Marilina Bertoldi)

A TRES DÍAS DE LA TIERRA (Eruca Sativa)

Gigante (Leiva)

Novela (Fito Paez)

Mejor Canción de Rock

La Torre (RENEE)

Legado (A.N.I.M.A.L)

Sale El Sol (Fito Paez)

TRNA (Ali Stone)

VOLARTE (Eruca Sativa)

Mejor Álbum de Pop/Rock

Vándalos (Bandalos Chinos)

Malhablado (Diamante Eléctrico)

Malcriado (Lasso)

El útimo día de nuestras vidas (Dani Martín)

Ya es mañana (Morat)

R (RENEE)

Mejor Canción Pop/Rock

Ángulo Muerto (Leiva)

Desastres Fabulosos (Jorge Drexler y Conociendo Rusia)

Lucifer (Lasso)

No llames lo mio nuestro (Joaquina)

Tu Manera De Amar (Debi Nova)

Un último vals (Joaquín Sabina)

Mejor Álbum de Música Alternativa

Para quién trabajas Vol. I (Marilina Bertoldi)

Papota (CA7RIEL y Paco Amoroso)

Bodhiria (Judeline)

Todos los días todo el día (Latin Mafia)

DAISY (Rusowsky)

Mejor Canción Alternativa

El Ritmo (Bandalos Chinos)

Joropo (Judeline)

Siento que merezco más (Latin Mafia)

(Sola) (Paloma Morphy)

#Tetas (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Mejor Álbum Cantautor

Dos Hemisferios (Alejandro y Maria Laura)

el cuerpo después de todo (Valeria Castro)

Cancionera (Natalia Lafourcade)

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia (Vivir Quintana)

Relatos (Ale Zéguer)

Mejor Canción Cantautor

aeropuerto (Joaquina)

Amarte sin que quieras irte (Camilú)

Cancionera ((Natalia Lafourcade)

Como Un Pájaro (Silvana Estrada)

Quisqueya (Vicente García)

Mejor Álbum de Salsa

Big Swing (José Alberto “El Canario”)

Fotografías (Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta)

Mira Como Vengo (Issac Delgado)

Infinito Positivo (Los Hermanos Rosario)

Debut Y Segunda Tanda, Vol. II (Gilberto Santa Rosa)

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

SON 30 (Checo Acosta)

El Último Baile (Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella)

De Amor Nadie Se Muere (Karen Lizarazo)

Baila Kolombia (Los Cumbia Stars)

La Jerarquía (Peter Manjarrés & Luis José Villa)

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

El Más Completo (Alex Bueno)

Novato Apostador (Eddy Herrera)

Milly Quezada - Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De

República Dominicana (Milly Quezada)

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 (Malena Burke & Meme Solis)

Raíces (Gloria Estefan)

Caminando Piango Piango (Orquesta Failde)

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Calidosa (ike Bahía)

Puñito De Yocahú (Vicente García)

Ilusión Óptica (Pedrito Martínez)

Bingo (Alain Pérez)

Fiesta Candelaria (Puerto Candelaria)

Mejor Canción Tropical

Ahora O Nunca (Gilberto Santa Rosa)

Cariñito (Techy Fatule)

La Foto (Luis Enrique)

Nunca Me Fui (Fonseca y Rubén Blades)

Si Antes Te Hubiera Conocido (Karol G)

Si Volviera Jesús (Víctor Manuelle)

Venga Lo Que Veng (Fonseca, Rawayana)

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano (Pepe Aguilar)

Alma De Reyna 30 Aniversario (Mariachi Reyna De Los Ángeles)

¿Quién + Como Yo? (Christian Nodal)

Mejor Álbum de Música Banda

4218 (Julión Álvarez y su Norteño Banda)

25 Aniversario (Deluxe) (Luis Ángel "El Flaco")

Edición Limitada (Banda Ms De Sergio Lizarraga)

Mejor Álbum de Música Tejana

Imperfecto, Vol. 2 (El Plan)

Yo No Te Perdí (Gabriella)

Reflexiones (Grupo Cultura)

El Siguiente Paso (Live Session) (Marian y Mariel)

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) (Bobby Pulido)

6 (Juan Treviño)

Mejor Álbum de Música Norteña

El Plan & Manuel Alejandro (El Plan & Manuel Alejandro)

Pasado, Presente, Futuro (La Energía Norteña)

La Lotería (Los Tigres Del Norte)

"V1V0" (Alfredo Olivas)

Frente A Frente (Pesado)

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Mirada (Ivan Cornejo)

Leyenda (DannyLux)

Evolución (Grupo Firme)

Palabra De To's (Seca) (Carín León)

Incómodo (Tito Double P)

Mejor Canción Regional Mexicana

Hecha Pa' Mí (Grupo Frontera)

La Lotería (Los Tigres Del Norte)

Me Jalo (Fuerza Regida, Grupo Frontera)

¿Seguimos o No? (Lupita Infante)

Si Tú Me Vieras (Carín León, Maluma)

Tierra Trágame (Kakalo, Carín León)

Mejor Álbum Instrumental

Alma En Cuba (Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis)

Saga (Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática)

Ida e Volta (Yamandu Costa)

Havana Meets Harlem (Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán)

Y El Canto De Todas (Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv)

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC (Hamilton De Holanda)

La Fleur De Cayenne (Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band)

Luces y Sombras (Iván Melon Lewis Trio)

Cuba And Beyond (Chucho Valdés, Royal Quartet)

Golden City (Miguel Zenón)

Mejor Álbum Cristiano (En Español)

Exaltado (Marco Barrientos)

La Novia (Christine D'clario)

Coritos Vol. 1 (Israel & New Breed)

Aquí Estamos (Marcos Vidal)

Legado (Marcos Witt)

Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)

Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) (Ton Carfi)

Razão Da Esperança (Paloma Possi)

Onde Guardamos As Flores? (Resgate)

Memóri4s (Ao Vivo) (Eli Soares)

A Maior Honra (Julliany Souza)

Mejor Álbum de Música Infantil

Los Nuevos Canticuentos (Canticuentos, Coro de Ríogrande)

Aventuras De Caramelo (Antonio Caramelo, Malibu)

Cenas Infantis (Palavra Cantada)

Buscapié (Luis Pescetti, Juan Quintero)

Jirafas (Rita Rosa)

Mejor Álbum Folclórico

Conjuros (Susana Baca)

Joropango (Kerreke, Daniela Padrón)

Lentamente (Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú)

Candombe (Julieta Rada)

#Anonimas&Resilientes (Voces Del Bullerengue)

Mejor Álbum de Tango

Colángelo... Tango (José Colángelo)

Piazzolla Para Orquesta Típica (Orquesta Típica Daniel Ruggiero)

Milonguín (Giovanni Parra Quinteto)

Shin-Urayasu (Richard Scofano, Alfredo Minetti)

La Inevitable Tentación De Ir A Contramano (Sexteto Fantasma)

En Vivo 20 Años (Tanghetto)

Mejor Álbum de Música Flamenca

KM.0 (Andrés Barrios)

Flamencas (Las Migas)

Azabache (Kiki Morente)

Sangre Sucia (Ángeles Toledano)

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

Portuguesa No Escuro, Quem É Você? (Carol Biazin)

Fugacidade (Janeiro)

Caju (Liniker)

Maravilhosamente Bem (Julia Mestre)

Coisas Naturais (Marina Sena)

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua

Portuguesa O Mundo Dá Voltas (Baianasystem)

Colinho (Maria Beraldo)

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas (Tó Brandileone)

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! (Djonga)

Big Buraco (Jadsa)

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

Só Quero Ver (BK’ & Evinha)

Demoro A Dormir (Djonga Featuring Milton Nascimento)

Caju (Liniker)

A Dança (Ao Vivo) (Mc Hariel & Gilberto Gil)

Barbie (Mc Tuto Featuring Dj Glenner)

Mejor Álbum de Samba/Pagode

Alcione (Alcione)

Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci (Marcelo D2)

Pagode Da Mart'nália (Mart'nália)

Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) (Zeca Pagodinho)

Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) (Sorriso Maroto)

Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro

Portuguesa Brasileña

Sentido (5 A Seco)

Um Mar Pra Cada Um (Luedji Luna)

Pique (Dora Morelenbaum)

Divina Casca (Rachel Reis)

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? (Rubel)

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Let's Go Rodeo (Ana Castela)

José & Durval (Chitãozinho & Xororó)

Obrigado Deus (Léo Foguete)

Transcende (Ao Vivo / Deluxe) (Lauana Prado)

Do Velho Testamento (Tierry)

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

Casa Coração (Joyce Alane)

Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco (Camané)

Universo De Paixão (Natascha Falcão)

Transespacial (Fitti)

Dominguinho (João Gomes, Mestrinho e Jota.pê)

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Maravilhosamente Bem (Julia Mestre)

Ouro de tolo (Marina Sena)

Transe (Zé Ibarra)

Um vento Passou (para Paul Simon) (Milton Nascimento & Esperanza Spalding con Paul Simon)

Veludo Marrom (Liniker)

Mejor Álbum de Música Clásica

Brouwer, Erena & Others: Guitar Works

Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina

Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World

Radamés

Sisters Of The Moon

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag

I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana

Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable