Ejecutiva captada en la 'kiss cam' de Coldplay con su jefe casado rompe su silencio tras escándalo viral

Kristin Cabot rompió su silencio meses después de protagonizar uno de los videos virales más comentados del año, tras ser captada junto a su jefe, Andy Byron, en la 'kiss cam' durante un concierto de Coldplay en Boston (EE.UU.).

En su primera entrevista desde el escándalo, Cabot declaró a The New York Times que el momento, rápidamente bautizado en redes sociales como #coldplaygate, terminó en la pérdida de su empleo y la expuso a meses de "humillación pública, acoso y amenazas".

"Tomé una mala decisión, me tomé un par de High Noons (marca de bebida alcoholica), bailé y me comporté de manera inapropiada con mi jefe", afirmó.

Esa noche, Cabot y Byron asistieron al concierto junto a un grupo de amigos cuando aparecieron abrazados en la pantalla gigante del estadio. Ambos intentaron ocultarse, mientras el vocalista de la banda, Chris Martin, bromeaba desde el escenario diciendo que podría tratarse de una infidelidad.

El clip fue compartido en TikTok y alcanzó más de 100 millones de reproducciones en pocos días. Cabot explicó que pasó de ser una ejecutiva poco conocida a convertirse, casi de la noche a la mañana, en objeto de burlas y ataques en internet.

7- Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot pic.twitter.com/bbRWeyYfNr — ClipMaster (@ClipMasterofc) December 17, 2025

Se enamoró de su jefe

Antes del incidente, Kristin Cabot había reconocido que sentía una atracción por su jefe. Tanto ella como Byron atravesaban procesos de separación matrimonial en ese momento. Cabot indicó que su propia separación era conocida, mientras que la de Byron la tomó por sorpresa.

En ese entonces, Cabot estaba separándose de su segundo esposo, Andrew Cabot, CEO de una destilería de ron y miembro de una familia influyente de Boston. Dijo que la separación fue amistosa y que, por ese motivo, una de sus grandes preocupaciones era avergonzarlo.

Tras la viralización del video, la ejecutiva relató haber sido objeto de insultos y ataques. Aseguró que recibió más 50 llamadas diarias durante semanas, que fotógrafos se apostaron frente a su casa y que incluso recibió amenazas de muerte.

El escándalo también alcanzó a sus hijos, quienes, según contó, comenzaron a evitar aparecer con ella en público por temor a los ataques.

¿Qué pasó entre Kristin Cabot y Andy Byron tras el concierto de Coldplay?

Kristin Cabot negó haber tenido relaciones sexuales con Andy Byron y sostuvo que el concierto fue la primera y única vez que se besaron. Dijo que, al verse en la pantalla, pasó de la alegría al terror de forma inmediata, pues ella era la jefa de Recursos Humanos y él el CEO de la empresa.

Esa misma noche, ambos hablaron sobre la posibilidad de informar lo ocurrido al directorio de la compañía. Sin embargo, para la mañana siguiente, el video ya se había vuelto viral a nivel internacional. Días después, Byron renunció a su cargo como CEO de Astronomer.

En un comunicado, la empresa indicó que espera que sus líderes mantengan altos estándares de conducta y rendición de cuentas.

Tras una investigación interna, Astronomer le pidió a Cabot que regresara a su puesto, según indicó The Times. Sin embargo, ella prefirió negociar su salida, la cual se anunció oficialmente el 24 de julio, al considerar inviable retomar su trabajo tras la exposición pública.

Desde entonces, el contacto con Byron ha sido mínimo, de hecho, él no ha realizado declaraciones públicas sobre el tema.