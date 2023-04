Betty es una brillante economista, fea y torpe, que entra a trabajar de secretaria a una casa de moda. | Fuente: Canal RCN

Las actrices Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, famosas por su participación en la telenovela 'Yo soy Betty, la fea', revelaron que tienen prohibido interpretar o mencionar las icónicas frases que inmortalizaron sus personajes en la ficción colombiana. De hacerlo, ellas cometerían una infracción por derechos de propiedad intelectual.

En una entrevista concedida a la emisora colombiana Tropicana, uno de los oyentes les pidió que recreen la escena donde la popular 'Peliteñida' suelta la frase: "Marce, la pobreza me está respirando en la nunca". Sin embargo, las actrices sorprendieron a más de uno al asegurar que no podían hacer la escenificación sin autorización de Canal RCN, empresa que cuenta con los derechos de la telenovela.

"Es muy lindo que lo pudiera hacer para la gente y decírselo, pero no se puede, no puedo hacer el personaje. Me encantaría, pero no puedo, afirmó Cepeda. "¿Sabes cuál es el rollo? Tiene derechos. Claro, a nosotros no nos dejan... eso es triste", acotó Ramírez.

No obstante, ambas aclararon que pudieron hacer la escenificación durante la presentación de la obra teatral 'El diván rojo', que llegó a Lima el último 15 de abril, porque sí contaron con la autorización necesaria. "Eso lo hicimos con permiso y RCN tenía la participación", explicó Natalia.

No reciben regalías

En otro momento de la entrevista, las intérpretes colombianas también revelaron que no reciben regalías por 'Yo soy Betty, la fea', pero sí un pago por el derecho de transmisión pública gracias a las repeticiones.

Lorna Cepeda dijo que esto fue posible gracias a la gestión de sus compañeros al momento de hacer las negociaciones con Canal RCN.

"Han hecho demasiado en la sociedad de gestión, de verdad que me quito el sombrero porque ha sido increíble como ellos han luchado, han defendido y tenemos unos pagos justamente porque ellos lo lucharon. Allá yo también me encampané, yo no entendía mucho, pero dije aquí estoy", detalló la actriz.

