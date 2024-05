Celebridades Yola Polastri sufrió un infarto cerebral y se encuentra internada en UCI, informó su hermano

La presentadora de televisión y animadora infantil Yola Polastri sufrió un infarto cerebral y se se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local desde hace tres días.

El hermano de la presentadora, Augusto Polastri, confirmó en el programa “Magaly TV, la Firme” que la artista viene recuperándose, pero aún su estado es delicado.

“Su estado es un poquito delicado. Está en UCI, ya dos, tres días. Ha tenido un pequeño derrame, infarto cerebral, algo así. Ahorita está en recuperación, sedada y durmiendo. Hoy en la mañana no ha despertado, se le ha subido un poco la presión y tiene que esperar cuatro días, cinco días para que esto desinflame todo y esperamos buenos resultados”, contó.

Augusto Polastri sostuvo que por el momento su hermana Yola Polastri no puede recibir visitas.

“Ayer despertó, no sé si ahora en la tarde. Yo estoy hablando hasta las doce del día más o menos. No se le puede ver, no se hay comunicación ni visitas. No hay nada”, agregó.

Había anunciado su retiro de los escenarios

La reconocida animadora infantil anunció su retiro artístico en el 2023, después de más de cincuenta años de trayectoria. La artista ofreció su último gran show en vivo en febrero pasado en el coliseo Eduardo Dibos.

Polastri es recordada por sus canciones más emblemáticas, como La Gallina Turuleca, Mi Ranchito, El Telefonito, La Feria de Cepillín, Mi Merenguito, La Pelota, Merenyola, El Eco y muchas más.