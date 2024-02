Detienen a uno de los productores del filme ‘Your Name’ por pornografía infantil

La policía nipona ha detenido a Koichiro Ito, uno de los productores del exitoso filme de animación Kimi no na wa (Your name, 2016), como sospechoso de delitos de pornografía infantil.

Ito, de 52 años, habría pedido a una adolescente de 15 años que le enviara fotografías desnuda a su teléfono móvil después de conocerla en una red social, según detalles del caso revelados por la policía a la cadena estatal NHK.

Esto constituiría una vulneración de las leyes niponas de pornografía infantil.



Reconoce delitos

Koichiro Ito, quien ocupa el cargo de presidente de una compañía de producción con sede en el distrito tokiota de Shibuya, admitió haber recibido fotografías de menores "en varias ocasiones en el pasado", según recoge NHK.

Kimi no na wa se convirtió en su día en la tercera película japonesa más taquillera de la historia, con una recaudación global de 382 millones de dólares y, además de recibir buena acogida de la crítica, también recibió varios premios en festivales internacionales. (EFE)