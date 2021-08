Yuya reveló cuándo nacerá su bebé: “Falta menos de dos meses” | Fuente: Yuya Instagram

Yuya, la conocida influencer mexicana, ha compartido con sus miles de seguidores cómo viene lidiando con su panza de embarazada que luce cada vez más grande. En un reciente video la joven reveló algunos detalles y un tiempo estimado de cuándo nacería su primera hija.

Mariand Castrejón, más conocida como Yuya, reveló en la serie de stories que no imaginó que su panza crecería tanto y que sus blusas le quedan muy pequeñas.

“Pero claro que se me ve una barrigota, porque ahora mis blusas solo me tapan las bubis, porque todo te crece amigos, está impresionante”, dijo Yuya en el video. “Tenía una barriga muy pequeñita. Así pasé cuatro o cinco meses y pensé que no me iba a crecer mucho la panza, pero de pronto creció enorme”.

“Todavía faltan como dos meses, bueno, menos de dos meses para después ya tener a Mar aquí”, agregó.

Yuya habló de su avanzado embarazo en sus redes.

Yuya firme en su decisión

La influencer, que anunció su embarazo en el mes de junio de este año, reveló que por el tamaño de su panza no puede respirar con normalidad. Además, habló sobre la ropa de maternidad y aseguró que sigue convencida de no comprarla.



“No puedo respirar muy bien, la barriga me está creciendo cada parpadeo que doy”, dijo Yuya. “Yo sigo aferrada a la idea de no comprar ropa que después no me quede, porque siento que me va a dar tristeza comprar algo que voy a dejar ahí, entonces estoy aferrada a seguir usando mi ropita de toda la vida.”, agregó convencida de no comprar vestimenta extra.

“Pero claro que se me ve una barrigota, porque ahora mis blusas sólo me tapan las bubis, porque todo te crece amigos, está impresionante”

