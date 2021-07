Yuya muestra el avance de su embarazo con unos divertidos outfits | Fuente: Instagram

Yuya, la conocida influencer mexicana, compartió con sus seguidores un divertido momento de su día en el que estaba probándose diversos conjuntos de ropa que se ajusten a su figura.

La joven de 28 años confesó en el video que hasta el momento no ha comprado ropa de maternidad porque no va con sus estilo y lo que ha hecho es utilizar gran parte de la ropa que ya tenía en su armario.

“No he comprado ropa de maternidad pues siento que no va tanto conmigo además que comprar ropa por una breve temporada no va conmigo siento que no… ya la he librado con lo que tenía”, comentó Yuya en el video. “Otras cositas como pantalones con elástico eso sí (he comprado) la verdad”.

La influencer y empresaria, Yuya se animó a vestir algunas prendas, en su mayoría vestidos cortos y largos. Algunos de ellos le quedaban bien otros no por su embarazo, y la mexicana lo tomó a broma.

El anuncio

El pasado 13 de junio, Yuya compartió con sus seguidores que está esperando a su primer hijo. La artista mexicana subió a su cuenta de Instagram una foto de su avanzado embarazo junto a su pareja, el cantante Siddhartha.

“Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí. ¡Que sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo!”, reza su descripción en la imagen a blanco y negro donde ambos se muestran sonrientes.

Asimismo, Mariand Castrejón -nombre verdadero de Yuya- confesó que esta felicidad que siente “no la puede explicar” y que ya no podía aguantar de darle esta gran noticia a sus seguidores:

“Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”, sostuvo.

