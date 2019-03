El actor Aldo Miyashiro salió en defensa de Ethel Pozo luego de las críticas de Magaly Medina a su forma de conducir. | Fuente: Mi mamá cocina mejor que la tuya

El actor Aldo Miyashiro salió en defensa de Ethel Pozo luego de las críticas de Magaly Medina a su forma de conducir en el programa de fin de semana "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

"No he escuchado las críticas de Magaly, pero Ethel me parece una magnífica conductora. Cuando yo voy a 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' me divierto muchísimo. Ha construido una química muy especial con Yaco (Eskenazi)", dijo en entrevista con el diario Ojo durante la presentación de "Señores Papis", la nueva serie que protagoniza.

'EL Chino' resaltó que Ethel tiene el apoyo del público. "Me parece muy divertida, tiene mucho carisma. Las señoras la aman. Tiene muchas cosas todavía por explorar, me cae muy bien. Creo que no es casualidad que el programa sea el más visto los fines de semana", comentó.



Hace unos días, Magaly Medina criticó la forma de conducir de Ethel Pozo y la comparó con su madre, Gisela Valcárcel comentando que ella solo está en televisión por su mamá. "Solo porque tienes un nombre y un apellido que te vincula con Gisela has conseguido la conducción del programa. Yo no te hubiera contratado por nada del mundo.

¿NUEVO PROYECTO?

Además de resaltar la simpatía de Pozo, Miyashiro contó que está en conversaciones para tener un proyecto junto a ella, Yaco Eskenazi y Rebeca Escribens.

"Ethel ha demostrado que en estos dos años que tiene el programa es una conductora con bastantes recursos, con mucha simpatía. Las madres se identifican (con ella). Probablemente compartamos un proyecto juntos con Rebeca Escibens, Ethel y Yaco", contó.