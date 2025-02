Areliz Benel, la recordada Shirley de 'Al fondo hay sitio', anunció el fallecimiento de su padre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz peruana Areliz Benel, recordada por su papel de Shirley Gonzales Pachas en Al fondo hay sitio, comunicó el fallecimiento de su padre, Mario Rivera Bravo, ocurrido el pasado 21 de febrero. La artista dejó una nota en sus historias de Instagram, donde agradeció los mensajes de consuelo.

"Gracias a todos los mensajes de consuelo que me están mandando, los leo a todos, los que conocieron a mi padre y a los que no, aunque algunos no los responda, los leo a todos, muchas gracias", escribió la actriz.

Familiares y amigos se reunieron en el velatorio de la Parroquia Carmelitas, en el distrito limeño de Miraflores. Posteriormente, el sepelio se llevó a cabo el lubes 24 de febrero en el cementerio Jardines de la Paz, en La Molina.

Areliz Benel agredeció los mensajes de condolencias por la muerte de su padre.Fuente: Instagram: Areliz Benel

Su trayecoria en Perú

Areliz Benel cursó estudios en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático de 2008 a 2011, además del Instituto Peruano de Publicidad. Actualmente radica en México, donde sigue desarrollando su carrera en la actuación.

En 2023, la productora Michelle Alexander la incluyó como parte del elenco de la telenovela Luz de Esperanza, donde interpretó a Eva Quiñones, hija de Don Heriberto.

También concursó en el reality show de baile El gran show (primera temporada) conducido por Gisela Valcárcel, donde obtuvo el quinto puesto tras dos meses de competencia.



Aunque su participación en la televisión peruana es escaza, su trabajo en Al fondo hay sitio continúa siendo el más recordado por el público.

Areliz Benel se fue incómoda de Al fondo hay sitio

Areliz Benel se unió al elenco de Al fondo hay sitio en 2011. Después de cinco años decidió retirarse de la serie para enfocarse en otros proyectos. Sin embargo, su salida no se habría dado en buenos términos, como lo dio a conocer en un extenso mensaje que dedicó al actor Joquín Escobar, su hermano en la ficción.

Según sus palabras, tanto ella como Escobar fueron víctimas de situaciones injustas que no merecían vivir. A pesar de ello, dijo que las adversidades la hicieron más fuerte.

"Sufrimos juntos y afrontamos momentos difíciles al tener que soportar ciertas injusticias que ni tu ni yo merecíamos, mucho menos tan jóvenes, pero lo que no te mata te hace más fuerte. Y quien lo hizo, lo hizo para hacernos más fuertes", escribió.

¿Quién es Shirley Gonzales Pachas en Al fondo hay sitio?

Shirley Anyer Gonzales Pachas es uno de los personajes principales de la primera parte de Al fondo hay sitio. Es la segunda hija de Lucho Gonzales, la primogénita de Reyna Pachas, hermana mayor de Yoni y medio hermana de Joel, Grace, Jimmy y Luchito.

Posee rasgos de carácter similares a los de su madre, aunque no llega a ser tan extrema como Reyna en sus acciones. A lo largo de la serie, demostró un fuerte sentido de protección hacia su familia, defendiendo en varias ocasiones a Yoni y Grace.

Sin embargo, también ha mostrado un lado sumiso en ciertas situaciones y, a pesar de su astucia, no se destaca por su inteligencia.

