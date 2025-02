Christian Domínguez le pidió matrimonio a Karla Tarazona: "Como tu esposo, sería el más feliz"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Domínguez sorprendió a todos, al pedirle matrimonio a Karla Tarazona. Luego de hacer oficial su reconciliación, el cantante de cumbia y la conductora de televisión decidieron dar una entrevista en la que explicaron los motivos para darse una segunda oportunidad, así como las acciones de pareja que se vienen demostrando entre ambos.

Fue durante el podcast de Kenji Fujimori que el líder de Gran Orquesta Internacional no dudó en ponerse de rodillas ante la madre de su hijo Valentino. Seguidamente, Kenji le entregó un anillo de compromiso a Dominguez, para que se lo diera a Karla Tarazona, quien se mostró emocionada por el gesto.

“Me quito el sombrero por la persona que eres ahora. Han pasado más de diez años. Volver a conocerte fue una sorpresa muy grata, porque había muchos pasajes que yo decía ‘Ella no es’, no porque hayas sido mala, sino porque eran cosas que no conocía de ti, quizás por mi inmadurez o por las malas decisiones que tuve, no lo miraba”, comenzó diciendo Dominguez.

El también actor de Mi amor el Wachimán expresó toda su intención de volver a casarse con Karla Tarazona. “Para mí, sería un honor volver a coger tu mano, no solamente como pareja o compañero de vida, porque siempre estaré a tu lado, aceptes o no aceptes lo que te voy a pedir o cuál será tu decisión”, sostuvo el cantante.

“Si yo pudiera cambiar tu manera de pensar, o borrar esa parte de tu vida, si pudiera estar a tu lado, no como compañero, sino como tu esposo, sería el más feliz. De esta manera, te estoy pidiendo que me des la oportunidad de nuevamente casarte conmigo”, concluyó. Finalmente, Domínguez puso el anillo en el dedo de Tarazona sin exigirle una respuesta inmediata. “Te pongo este anillo para tener una respuesta cuando lo puedas pensar”, señaló.

Christian Domínguez y Karla Tarazona ya se muestran juntos en redes sociales. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Karla Tarazona al pedido de matrimonio de Christian Domínguez?

Karla Tarazona se mostró emocionada al ver el anillo que le daba Christian Dominguez. Si bien no dio un sí rotundo, señaló que esperará ver las acciones del cumbiambero, para poder concretar su petición.

“La respuesta no es negativa, la respuesta siempre será positiva. Pero como lo he dicho, las acciones serán la mejor respuesta; y el tiempo, el mejor sabio para curar heridas. Llegar a este punto ha costado muchísimo trabajo y, aunque a veces yo me río, hay cosas que todavía se conversan y duelen; como hay cosas que también se conversan y no duelen. La única forma de poder sanar es hablando y perdonando de corazón”, manifestó.

Seguidamente, la también influencer mencionó que por ahora buscará demostrarse que puede perdonar, ya que considera que todos merecen “una segunda oportunidad”.

“Siempre admiro a aquellas personas que logran perdonar de corazón y nunca más vuelven a recordar ese episodio en sus vidas. En ese camino estamos. En el camino de mejorar, de perdonar. Más que palabras, lo que realmente va a demostrar que quieres hacer las cosas bien son tus acciones. Ese es el compromiso y las decisiones de cada uno. Creo que todas las personas merecemos una segunda oportunidad”, acotó.

Christian Domínguez se arrodilló y le entregó un anillo de compromiso a Karla Tarazona. | Fuente: Instagram

Christian Domínguez y Karla Tarazona oficializaron su reconciliación

Christian Domínguez y Karla Tarazona oficializaron su reconciliación. El cantante de cumbia compartió un video el último miércoles donde aparece al lado de la conductora con románticos momentos vividos juntos en los últimos meses.

Al sonido del tema Mi Refe, de Beéle y Ovy on the Drums, Domínguez mostró videos y fotos al lado de Tarazona cantando en un concierto y otra imagen en la playa donde el cumbiambero aparece sentado en la orilla abrazando por detrás a la madre de uno de sus hijos.

Por otro lado, en los videos se ven escenas de Karla Tarazona y Christian Domínguez bailando en el set del programa Préndete, donde este último es coconductor junto con Tarazona y Rocío Miranda.

Abrazados y con gestos muy cariñosos, los dos aparecen sonriendo mientras disfrutan de sus paseos, viajes y su rutina en el gimnasio. Además, Domínguez colocó un collage con dos fotos donde carga a Karla Tarazona en la playa. Una del 2014, año de su matrimonio y otra del 2025, confirmando así la fecha de su reconciliación.

Finalmente, el video muestra un momento íntimo de ambos besándose en un departamento, lugar donde estarían conviviendo. ¿Seguirán juntos toda la vida? Veremos.

