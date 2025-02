"No me llamaron": Adolfo Chuiman descarta volver a 'Al fondo hay sitio' tras aparición de antiguos personajes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Adolfo Chuiman descartó, por el momento, su regreso a Al fondo hay sitio. Esto, luego del retorno de varios personajes de la serie como: Rafaella Maldini (Bárbara Cayo), Leonardo Llanos (Marzco Zunino), Monserrat Chafloque (Melania Urbina), Mariano Pendeivis (Marcelo Oxenford) e Isabella Maldini (Karina Calmet), quienes aparecieron en los primeros capítulos de la décima segunda temporada.

Ahora, Chuiman, quien interpretó por casi diez años al recordado mayordomo Peter Mckay en la serie, afirmó que “no lo volvieron a llamar” de la producción para un posible retorno a la nueva temporada. No obstante, expresó buenos deseos a sus excompañeros que reaparecieron en Al fondo hay sitio, acompañando en un sueño a Yvonne Frayssinet, quien da vida a Francesca Maldini, la popular ‘Madame’.

“Yo renuncié el año pasado a la serie y no me han vuelto a llamar. He visto un poco la serie en la nueva temporada. Les deseo lo mejor (a todos los que aparecieron) porque los conozco y he trabajado con ellos, pero a quien más extraño es a Yvonne Frayssinet, con quien he trabajado muchísimos años y existe una amistad hasta el día de hoy”, declaró el actor de 78 años a Trome.

A pesar de frenar su regreso a Al fondo hay sitio, Adolfo Chuiman contó que hay la posibilidad de poder verlo de nuevo en la televisión en una nueva propuesta que tiene. “Lo más probable es que se dé (su regreso a la televisión), pero aún no lo puedo comentar”, sostuvo.

Karina Calmet regresó como Isabella Maldini en la serie Al fondo hay sitio. | Fuente: Al fondo hay sitio

¿Por qué se fue Adolfo Chuiman de Al fondo hay sitio?

Adolfo Chuiman se alejó, nuevamente, de la serie Al fondo hay sitio en agosto de 2024. El actor y comediante aseguró que estaba agotado de las grabaciones, priorizando su necesidad de descansar, aunque no cerró la posibilidad de volver algún día.

“De que puedo regresar, puedo, pero no sé. Eso lo ve la producción, porque yo me he retirado, pues estaba cansado, necesitaba descansar. No es que te levantes a las diez de la mañana para ir a grabar, te levantas a las seis y encima el frío. Hasta me costaba bajarme del carro. Sin embargo, chamba es chamba", explicó a Trome.

Adolfo Chuiman apareció por última vez en un capítulo de la temporada 11, donde su personaje de Peter McKay se despidió de Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) para viajar a Estados Unidos a conocer a su nieto.

Asimismo, Chuiman señaló que si bien puede tener la voluntad de volver a la serie, considera que no es el momento. "Tal vez, pero no en este momento; estoy muy cansado. Vamos a esperar y si no, ya ‘Peter’ se conseguirá una nueva ‘Madame’”, comentó.

Adolfo Chuiman interpretó, desde hace más de diez años, al mayordomo Peter McKay. | Fuente: @afhstv

¿Cuándo se estrenó la nueva temporada de Al fondo hay sitio?

El estreno de la décima segunda temporada de Al fondo hay sitio fue el lunes 17 de febrero, después de la emisión de EEG: Los reclutas. La productora general, Estela Redhead, aseguró que esta entrega traerá giros inesperados sin perder la esencia de los personajes.

Tal como lo habían anunciado, Erick Elera, Karime Scander y Jorge Guerra, tres de los protagonistas de Al fondo hay sitio, viajaron a China junto a un equipo de 17 personas, entre producción y personal técnico, para dar continuidad a la historia de Alessia Montalbán y Jimmy Gonzales tras el final de la temporada 11, cuando la pareja se separó luego de que Alessia aceptara una oferta de trabajo en el extranjero. Mientras tanto, Jimmy y Joel intentan encontrar la manera de alcanzarla.

