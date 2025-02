Xiomy Kanashiro aclara su relación con Jefferson Farfán y niega haber interferido en su romance con Delany López

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Xiomy Kanashiro reiteró que solo mantiene una amistad con su expareja Jefferson Farfán y dejó en claro que "cuando una persona es importante para ti, le deseas lo mejor". La modelo, quien acaba de asumir la conducción de su primer programa de televisión, descartó haber retomado su relación con el exfutbolista, a pesar de las imágenes recientes en las que se le vio en su camioneta.

► No te pierdas: Zoe Saldaña quiere que el elenco de Emilia Pérez se reúna en el Oscar 2025, pese a la polémica

"Si se me ha visto en la camioneta fue porque fui a recoger unas cosas", explicó en una conferencia de prensa. "Hemos quedado como amigos. No super amigos, como por ahí escuché, pero todo bien. Siempre, cuando alguien es importante para ti, le deseas lo mejor. Así que, como amigos, le deseo que le vaya súper bien", agregó.

¿Qué dijo Xiomy Kanashiro sobre Delany López?

Consultada por América Hoy sobre los rumores de haberse acercado a Farfán cuando él aún tenía una relación con Delany López en 2024, Kanashiro fue tajante: "Yo no me metí en absolutamente nada". También aclaró que su romance con el exfutbolista "empezó en enero". Sin embargo, cuando le preguntaron si seguía enamorada, evitó responder y se limitó a decir: "Muchas gracias".

En la misma entrevista, tras ser presentada como una de las conductoras del programa Zona Musical de Panamericana Televisión, junto a Johanny Vegas y Rosa Leyva, declaró sobre su fallida relación con Farfán: "Leí que el que no quería oficializar [la relación] era él. En algún momento se sabrá toda la verdad, quién era la persona que nunca quiso en un principio".

Xiomy Kanashiro anunció su ruptura con Jefferson Farfán

A inicios de febrero, Xiomy Kanashiro confirmó el fin de su relación con Jefferson Farfán a través de sus redes sociales. Con un breve, pero contundente mensaje en Instagram, la modelo anunció la separación: "Quiero contarle a todo el mundo que he dado por finalizada mi corta relación con Jefferson Farfán".

Un día después, el exfutbolista peruano también hizo oficial la ruptura en su cuenta de Instagram. "Confirmo que mi relación con la señorita Kanashiro ha terminado. Agradeceré respeto. Gracias", publicó el recordado '10' de la selección peruana.

Yahaira se pronuncia tras la ruptura de Farfán y Kanashiro

Por su parte, Yahaira Plasencia, expareja de Farfán, dejó claro que no se prestará para alimentar rumores en caso de coincidir en el escenario con Xiomy Kanashiro.

"Esa persona [Farfán] no está en mi vida desde hace cinco años. Es un tema que no tiene relevancia. Cada quien actúa como quiere y está bien", dijo la salsera al ser consultada por América Hoy sobre la separación de la pareja.

Cuando le preguntaron por qué cree que Farfán no ha logrado mantener relaciones largas, prefirió no profundizar: "Preferiría no decir lo que pienso... Si han terminado, por algo será. Así es la vida".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis