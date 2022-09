A sus 71 años, Gustavo Bueno continúa dando vida al entrañable Don Gilberto en "Al fondo hay sitio". | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jussy Pizarro

Desde "maestro" al "más grande", los calificativos elogiosos para Gustavo Bueno no faltaron entre los saludos que varios integrantes del elenco de 'Al fondo hay sitio' le dedicaron a través de las redes sociales por sus 71 años, cumplidos el martes 30 de agosto.

El veterano actor, que interpreta a don Gilberto Collazos en la conocida teleserie, recibió el saludo cariñoso de sus compañeros de reparto, quienes desde sus respectivas cuentas de Instagram compartieron fotografías en las que posan al lado del cumpleañero.

Así, con una imagen en la que aparecen ambos con sonrisa de oreja a oreja, Erick Elera, el popular Joel Gonzales de 'Al fondo hay sitio', le envió un mensaje que decía: "Feliz cumpleaños, mi querido y adorado Gustavo Bueno. Tenerte cerca es como tu segundo apellido, je,je".

En "Al fondo hay sitio", Erick Elera encarna al nieto mayor del personaje de Gustavo Bueno. | Fuente: Instagram / Erick Elera

Mónica Sánchez a Gustavo Bueno: "Un grande de talento, intelecto y humanidad"

Por su parte, Mónica Sánchez publicó en Instagram una instantánea similar a la de Elera, en la que también aparece junto a Gustavo Bueno. En la descripción, dijo al inicio: "Hoy cumple años un grande de talento, intelecto y humanidad".

"Es un privilegio compartir intimidad de camerinos, risas cómplices, bromas que solo se hacen en familia, abrazos cargados de emoción, el silencio respetuoso, el gusto por el cine y el arte", continuó quien interpreta a la popular 'Charito' en 'Al fondo hay sitio'.

Justamente, en su saludo cumpleañero, Mónica Sánchez recordó el retorno a la teleserie al lado de Gustavo Bueno. "Hoy volvemos como si el tiempo no hubiera pasado un segundo a compartir escena, vida y camerinos", destacó la actriz.

"Te quiero mucho, Gus. Hoy nuestro cariño es hondo y genuino. La travesura, la profesión, el soñar un mundo mejor y el goce de estar vivos nos hermana. Que la mesa nos acompañe siempre, así como tu enorme talento, tu ternura y tu bondad. ¡Feliz cumpleaños! Es un honor compartir cada día contigo", concluyó.

La actriz Mónica Sánchez publicó un saludo cumpleañero para Gustavo Bueno. | Fuente: Instagram / Mónica Sánchez

Las felicitaciones de Laszlo Kovacs y Magdyel Ugaz

También Laszlo Kovacs se sumó a los saludos cumpleañeros para Gustavo Bueno. Pero en su publicación de Instagram, la fotografía muestra que los intérpretes de 'Tito' y Don Gilberto almorzaron juntos en un restaurante, rodeados de más amistades.

"Celebrando el cumpleaños del más grande, Miguel Ángel Bueno Wunder. Te amamos", escribió en la leyenda el actor recién casado, que eligió a Bueno como testigo de su boda civil con Mili Asalde, realizado el pasado 23 de julio.

Laszlo Kovacs almorzó junto a Gustavo Bueno en el día de su cumpleaños. | Fuente: Instagram / Laszlo Kovacs

Magdyel Ugaz, por otro lado, quiso resaltar en sus felicitaciones a Gustavo Bueno el magisterio del actor, cuya carrera le ha granjeado varios papeles importantes en el cine, como el del teniente Gamboa en 'La ciudad y los perros' o el teniente Iván Roca en 'La boca del lobo'.

"Eres mi maestro, mi amigo y, en la ficción, el papito más lindo", dijo la actriz que da vida a 'Teresita' Gonzales en "Al fondo hay sitio". "Feliz vida, mi Gus. Gracias a tu corazón y a tu inmenso talento, he podido vivir historias que solo tenía en sueños y que de tu mano he podido vivirlas en ficción y me han hecho tanto bien", agregó.

"El arte sana, y tú me has ayudado mucho a hacerlo. Feliz vida, Gus. Te quiero al infinito y más allá", concluyó Ugaz.

Magdyel Ugaz llamó "maestro" a quien en "Al fondo hay sitio" interpreta a su papá. | Fuente: Instagram / Magdyel Ugaz





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).