"No le dedicaré 12 horas de mi vida": Sergio Galliani le dijo "no' a 'Al fondo hay sitio'

El actor Sergio Galliani reveló haber recibido una oferta para regresar a la exitosa serie Al fondo hay sitio con su papel de 'Miguel Ignacio de las Casas', también conocido como 'Nachito'. Sin embargo, le dijo no a la invitación, reafirmando su decisión de no volver a la pantalla.

"Afortunadamente, continúan llegando miles de proyectos, pero siempre digo que no, no y no. Me invitaron para la renovación de Al fondo hay sitio y otras novelas más, pero opté por rechazarlas", afirmó en el programa La Lengua de Jesús Alzamora. El artista explicó que su elección de no participar en las nuevas temporadas se debe a su deseo de disfrutar plenamente de los años que le quedan por vivir, los que espera que sean muchos. Para lograrlo, ha decidido apartarse del trabajo en televisión y enfocarse en actividades que le apasionan.

"Yo no hago televisión hace años. Hay un mito en las carreras públicas, si no te ven en pantalla, se preguntan de qué estás viviendo y de qué estás comiendo, hasta mis sectoristas del banco se preocupan. Yo he trabajado toda mi vida para a los 50 poner un freno de mano. A lo que me dedico ahora es a disfrutar con energía, con juventud, y sobre todo manteniéndome como para llegar a los 100 años. Mi meta es llegar a los 100 años físicamente y estar parado", comentó Sergio Galliani.

El esposo de Connie Chaparro dejó en claro que no podría alcanzar la edad de 100 años si regresa a Al fondo hay sitio debido al agotador ritmo de trabajo que implica estar en grabaciones. "No dedicaré 12 horas a esto ahora [...] Vengo de una familia longeva, quiero envejecer de pie. Siempre he trabajado con la mente, por eso disfruto de caminatas en la montaña y otras actividades", afirmó.

Sergio Galliani está enfocado en su carrera como actor de teatro junto a su esposa, la también actriz Connie Chaparro.Fuente: Instagram: @teatromarsano

¿Qué otros actores no regresarán a Al fondo hay sitio?

Si bien por Al fondo hay sitio han pasado decenas de actores, estos son algunos de los que más vamos a extrañar:

1. Nataniel Sánchez: La actriz que interpretó Fernanda de las Casas estuvo en conversaciones con la producción, pero no llegaron a un acuerdo. En una reciente entrevista, señaló que cumplió un ciclo en la popular serie.

2. Mayra Couto: La actriz, que actualmente vive en el extranjero, saludó el retorno de la serie a través de las redes sociales, pero no dijo nada sobre un posible retorno, a pesar del pedido de Magdyel Ugaz para que su “sobrina” Grace regrese.

3. Andrés Wiese: El recordado Nicolás tampoco volverá, a pesar de haber participado de una de las recientes producciones de América, “Junta de vecinos”.

4. Tatiana Astengo: Reina Pachas es, sin duda, uno de los personajes más recordados por su tajante (e hilarante) personalidad. "Estuvo bueno estar aquí, hacer esta serie emblemática de Perú, pero llega un momento en que había que cambiar", comentó aLa República.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Al fondo hay sitio?

La temporada 11 de Al fondo hay sitio se estrenará el próximo lunes 8 de abril a las 8:40 p.m. Se confirmó también que se sumarán nuevos actores, entre ellos está David Villanueva, Nidia Bermejo y Alex Béjar.

"Ya iniciamos las grabaciones. Estela Redhead, mi querida esposa, quien es la productora general, ya tiene grabados algunos capítulos. A diferencia del año pasado, este hemos tenido tiempo para pulir y replantear algunas cosas. Este es un trabajo en equipo", dijo el director Gigio Aranda para El Comercio.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis