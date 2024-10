¿Por qué Virna Flores salió de 'Al fondo hay sitio'? La actriz se pronunció al respecto

Virna Flores aclaró que su salida de Al fondo hay sitio no fue por razones personales, sino por circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, la actriz dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro.

Hace unas semanas, Virna Flores sorprendió a la audiencia al anunciar su salida de la popular serie Al fondo hay sitio, donde conquistó al público dando vida a Lorena. Aunque dedicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales, hasta ahora no había revelado el motivo detrás de su partida.

Desde su llegada a Las Nuevas Lomas, el personaje de Virna Flores causó revuelo, al confesar que tuvo una hija con Tito (Laszlo Kovacs) después de una fiesta de Año Nuevo. La inesperada relación entre ambos personajes se consolidó rápidamente, pero su desenlace marcó la despedida de Virna de la serie, después de 76 episodios.

¿Por qué salió Virna Flores de Al fondo hay sitio?

En una entrevista reciente con Jesús Alzamora en su podcast La Lengua, Virna Flores explicó que, en un principio, fue convocada para solo diez episodios, pero debido a la buena recepción de su personaje, le ofrecieron extender su participación por otros 10 y, posteriormente, le preguntaron: "¿Te puedes quedar los próximos tres meses?".

Al ser consultada sobre los motivos de su salida, la actriz confesó que no se debió a un tema personal. "No sé qué tanto puedo decir. Lo mío ha sido diferente, salí por razones muy distintas a la voluntad de todos. No fue un 'hasta aquí no más va', sino que hubo otras razones. Por eso, he tenido que parar ahí", señaló.

Ante la insistencia de Alzamora, Virna respondió: "Tampoco es personal... ya lo sabrán". Aunque evitó profundizar en los motivos, dejó abierta la posibilidad de un regreso: "Sí podría volver". Además, recordó su paso por la teleserie como "una experiencia maravillosa, muy linda".

¿Cómo se despidió Virna Flores de Al fondo hay sitio?

A través de un emotivo post en sus redes sociales, Virna Flores expresó su gratitud por haber formado parte de la serie. Junto a un video que resumía algunos momentos clave de su participación, escribió: "Ser parte de Al fondo hay sitio ha sido una experiencia muy linda, tanto profesional como personalmente, un trabajo en el que la premisa es divertirse, disfrutar y jugar".

Asimismo, dedicó unas palabras especiales a Adriana Campos-Salazar, quien interpretó a su hija Maripaz en la ficción: "No me canso de decirlo: es el mejor casting madre e hija que podría haber. No solamente por el parecido fisco, sino por la gran química y hermosa energía".

Finalmente, se dirigió al equipo de producción y al público: "Gracias por recibirme tan amablemente, por la buena onda siempre, por trabajar con tanta alegría (...) Gracias también a todas las personas que se divierten con nosotros desde sus casas. Me los llevo a cada uno en el corazoncito".

