María Grazia Gamarra regresa a 'Al fondo hay sitio' tras dejar la serie para decidar tiempo a su familia

La actriz vuelve a Al fondo hay sitio tras un año de ausencia, luego de dejar la serie para priorizar a su familia. Reaparece como una misteriosa payasita que reanima a Joel.

El último jueves, María Grazia Gamarra sorprendió a todos al reaparecer en Al fondo hay sitio, casi un año después de que su personaje, Macarena Montalbán, se despidiera de la serie. La actriz, quien formó parte del elenco en las temporadas 9 y 10, decidió alejarse temporalmente para dedicar más tiempo a su familia.

La última escena que grabó fue a finales de 2023, cuando su personaje protagonizó una romántica boda con Mike Miller, interpretado por Joaquín de Orbegoso, antes de despedirse de Las Nuevas Lomas. Desde entonces, aunque Macarena dejó de aparecer en pantalla, su nombre fue mencionado en varias ocasiones por Joel Gonzales (Erick Elera).

¿Cómo fue el regreso de María Grazia Gamarra a Al fondo hay sitio?

Esta semana, Joel conoció por accidente a una colorida payasita cuando fue al policlínico donde trabaja July (Guadalupe Farfán), tras sentirse enfermo. La química entre ellos fue instantánea y Joel no dudó en intentar reencontrarse con ella, incluso buscando enfermarse de nuevo para ser atendido en el policlínico.

Días después, una extraña enfermedad confinó a Joel a una cuarentena en casa, y la payasita lo visitó. "Me haces acordar a alguien muy importante, a mi mejor amiga", le dijo Joel con nostalgia. "Éramos como uña y mugre", recordó. "Todo estaba bien hasta que la fregué. Rompí la regla número uno de la amistad: no enamorarte de tu mejor amiga".

Joel continuó su emotivo monólogo: "El día que ella se casó me dolió mucho. Ese día yo también tenía que casarme, pero dejé plantada a mi novia en el altar y corrí a la iglesia a impedir su boda. Cuando llegué, la vi tan dichosa, sonriendo, feliz de casarse con el hombre que realmente amaba, y entendí que si ella era feliz, yo también lo sería".

Las conmovedoras palabras de Joel emocionaron a la payasita, quien, al llorar, dejó correr el maquillaje que ocultaba su verdadera identidad: ella siempre fue Macarena. Aunque la escena no mostró qué pasó después de que Joel la reconociera, es un hecho que Macarena está de vuelta en Las Nuevas Lomas y ahora el público espera conocer su destino en la historia.

¿Por qué se fue María Grazia Gamarra de Al fondo hay sitio?

En mayo, María Grazia Gamarra reveló que su salida de la serie no fue decisión de los guionistas, sino una iniciativa propia para dedicar más tiempo a su familia. "No pasaba tiempo en casa; sentía que mis hijas estaban sufriendo. Debido a mi trabajo, partía muy temprano y regresaba tarde", comentó en el podcast El poder de una caricia.

En julio, añadió en el programa Así somos de RPP: "Por más que amo trabajar, mis hijas no volverán a tener ni cinco ni dos años. Me encantaría estar en Al fondo hay sitio, pero es un programa que exige estar al cien por ciento. Ojalá en algún momento se dé la oportunidad de grabar algunos capítulos, me encantaría".

