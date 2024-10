"Ha sido una experiencia muy linda": Virna Flores se despide de 'Al fondo hay sitio' con emotivo mensaje

La actriz se despide de Al fondo hay sitio tras conquistar al público con su papel de Lorena y su relación amorosa con Tito, interpretado por Laszlo Kovacs.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de 76 episodios, Virna Flores cerró su ciclo en Al fondo hay sitio. La actriz, quien interpretó a Lorena, madre de Maripaz (Adriana Campos Salazar) y antiguo interés amoroso de Tito (Laszlo Kovacs), utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje sobre su paso en la serie. "Ha sido una experiencia muy linda, tanto profesional como personalmente", escribió.

► María Grazia Gamarra priorizó su familia al renunciar a Al fondo hay sitio

Desde su llegada a Las Nuevas Lomas, el personaje de Virna puso a la familia Gonzales en jaque al revelar que había tenido una hija con Tito años atrás, tras un encuentro de Año Nuevo en la playa. La relación entre Tito y Lorena se consolidó rápidamente, pero llegó a su fin esta semana, marcando la despedida de Virna de la popular serie.

¿Qué dijo Virna Flores tras su salida de Al fondo hay sitio?

A través de un emotivo post en sus redes sociales, Virna Flores expresó su gratitud por haber formado parte de la exitosa teleserie. Junto a un video que resumía algunos momentos clave de su participación, escribió: "Ser parte de Al fondo hay sitio ha sido una experiencia muy linda, tanto profesional como personalmente, un trabajo en el que la premisa es divertirse, disfrutar y jugar".

También dedicó unas palabras especiales a Adriana Campos-Salazar, quien interpretó a su hija Maripaz: "No me canso de decirlo: es el mejor casting madre e hija que podría haber. No solamente por el parecido fisco, sino por la gran química y hermosa energía".

Virna también agradeció a Laszlo Kovacs, quien fue su pareja en la serie: "No había tenido la oportunidad de trabajar contigo antes. Gracias por tu profesionalismo y generosidad".

Finalmente, se dirigió al equipo de producción y al público: "Gracias por recibirme tan amablemente, por la buena onda siempre, por trabajar con tanta alegría (...) Gracias también a todas las personas que se divierten con nosotros desde sus casas. Me los llevo a cada uno en el corazoncito".

El elenco de Al fondo hay sitio se despide de Virna Flores

Adriana Campos-Salazar no tardó en responder a las palabras de Virna: "Mi madre, gracias por este lindo tiempo juntas en escena y detrás de cámaras. ¡No habrá mejor casting de madre e hija! Te quiero y sé que la vida nos va a seguir juntando", escribió. Por su parte, Magdyel Ugaz, quien interpreta a Teresa Collazos, también expresó su cariño: "Virna, qué energía tan linda nos regalaste. Siempre habrá sitio para ti aquí".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis