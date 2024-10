‘Mistura’, la película con Bárbara Mori y Christian Meier, tendrá su estreno latinoamericano en el Festival de Morelia

La cinta de Ricardo de Montreuil llega a Latinoamérica tras su estreno en Estados Unidos. Bárbara Mori y Christian Meier se reencuentran en la pantalla grande 19 años después de La mujer de mi hermano.

Tras su estreno mundial en California, Mistura, la película protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier, llega al Festival Internacional de Cine de Morelia, uno de los festivales más importantes de México. Dirigida por el cineasta peruano Ricardo de Montreuil, la cinta tendrá su debut latinoamericano en una edición que también contará con el estreno de la aclamada Emilia Pérez, de Jacques Audiard, y rendirá homenaje al legendario Francis Ford Coppola.

Hace casi dos décadas, Bárbara y Christian trabajaron juntos en La mujer de mi hermano, un drama erótico dirigido por De Montreuil que tuvo gran repercusión internacional. Ahora, los tres se reúnen nuevamente en una historia que destaca la gastronomía peruana como un motor de transformación social. Mistura se proyectará en Morelia el próximo 21 de octubre.

“Usé a mi abuela y a mi madre como referencia para crear al personaje. Hay algo de verdad en la historia; también me inspiré en el divorcio de mis abuelos en los años 60. Escuché muchas historias mientras crecía sobre ese divorcio y las utilicé para dar forma al personaje [de Bárbara]”, compartió De Montreuil en una entrevista con Breezeway.

Bárbara Mori, por su parte, comentó: “Para mí, fue muy inspirador interpretar a esta mujer que, al inicio, solo vivía dentro de las limitaciones que la sociedad le imponía. Sin embargo, cuando pierde todo y todo en lo que creía se desmorona, emprende un viaje para descubrir su verdadera esencia a través de un hombre que trabaja en su casa”.

El productor Iván Orlic, quien acompañó a De Montreuil y Mori en la entrevista, resaltó el apoyo brindado por el Ministerio de Cultura y PromPerú. También reveló que Bárbara, la actriz uruguaya que se convirtió en un ícono en México gracias a la telenovela Rubí, "fue la primera en recibir la nueva visa de artista en Perú", lo que facilitó su participación en las grabaciones en el país.

¿De qué trata Mistura?

Ambientada en el Perú de los años 60, Mistura es un drama dirigido por Ricardo de Montreuil, conocido por su trabajo en Máncora, y producido por Iván Orlic, ganador del premio a Mejor Documental en los Environmental Media Awards por Eating Our Way to Extinction (2021).

La historia sigue a Norma, una mujer que, tras el abandono de su esposo, enfrenta el rechazo de la sociedad elitista limeña. Sin embargo, no se da por vencida y busca salir adelante; para ello, se une a personas de diversas comunidades que antes desconocía para lanzar un proyecto: un restaurante.

La actriz uruguaya Bárbara Mori, recordada por la telenovela Rubí, interpreta a Norma, mientras que Christian Meier encarna al esposo que la abandona. Ambos también ejercen como productores ejecutivos de la película.

Mistura es un drama ambientado en el Perú de los años 60, donde Bárbara Mori interpreta a Norma, una mujer que enfrenta el abandono de su esposo y el desprecio de la sociedad limeña.Fuente: Seine Pictures

¿Quiénes actúan en Mistura?

El elenco de Mistura cuenta con la participación de Christian Meier, quien vuelve a compartir protagonismo con Bárbara Mori. También se suman Vanessa Saba (El vientre) y Stefano Meier, hijo de Christian, quien debutó en el cine en 2021 con Melancolía, del director Jorge Xolalpa.

Completa el reparto: Juan Pablo Olyslager, Marco Zunino, Monserrat Brugué, Hermelinda Luján, Luciana Di Laura, César Ballumbrosio, Junior Bejar Roca, Priscila Espinoza, Jesús Aranda, Amarantha Khun, Sandro Calderón, Susana Dragañac y Mariana Vílchez.

La película, dirigida por Ricardo de Montreuil, celebra la riqueza de la gastronomía peruana como un motor de cambio y empoderamiento.Fuente: Seine Pictures

¿Cuándo se estrena Mistura?

Mistura, protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier, ha iniciado su recorrido por festivales. Su estreno mundial fue el 8 de octubre en el Festival de Cine de Mill Valley, seguido de una proyección el 12 de octubre en el Festival de Hamptons y el 19 en el Festival de Newport Beach.

El director Ricardo de Montreuil confirmó en sus redes sociales el estreno latinoamericano en la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia, que se llevará a cabo el 21 de octubre. Aún no se ha confirmado la fecha de estreno en Perú.

La película se estrenará en México tras su recorrido por festivales en Estados Unidos.Fuente: Seine Pictures

