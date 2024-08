Aldo Miyashiro revive a 'Caradura' para unirse a la celebración por el centenario de Universitario de Deportes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aldo Miyashiro volvió a ponerse en la piel de 'Caradura', uno de los personajes más recordados de la teleserie Misterio. Con el léxico que caracteriza al miembro de la llamada la 'Trinchera Norte', el actor invitó a los hinchas cremas a formar parte de Una noche eterna, la celebración por el centenario del Club Universitario de Deportes.

"¡Oe, qué! ¿Todavía no has comprado tu entrada pa' nuestro centenario? No seas malo pe', causa. No me decepciones, a la firme. Compra tu entrada pa' este 6 de agosto y pasarla juntos en Un noche eterna pe, porque somos Universitario, el más grande de todos ¡Y dale U! por siempre escucharás", exclamó el actor, reviviendo al popular personaje.

Cuchillazo en la celebración por el centenario de Universitario de Deportes

Fuera de su rol como 'Caradura', Aldo Miyashiro expresó su entusiasmo por el evento y extendió una invitación más formal a todos los seguidores del club crema.

"Hola, soy Aldo Miyashiro y tenemos que estar todos en esta fiesta. Es el centenario y hay que celebrarlo. Además, me acabo de enterar que va a estar Cuchillazo cantando esa canción que nos va a hacer recordar esa serie que hicimos juntos hace muchísimos años y que está en nuestros corazones ¡Y dale U!", mencionó, haciendo a la canción principal de la serie Misterio.

Sobre 'Una noche eterna'

La celebración del centenario de Universitario de Deportes se llevará a cabo el 6 de agosto en el Estadio Monumental, donde los hinchas podrán disfrutar de un emocionante conteo regresivo hacia los 100 años del club. El evento contará con un espectacular concierto que tendrá sobre el escenario artistas nacionales e internacionales como Gian Marco, Auténticos Decadentes, Rabanes, Bacanos, Anna Carina, Marisol y grupos de la 'U'.

Además, se realizará un homenaje especial a los ídolos y personalidades representativas del equipo, reconociendo a las leyendas que han dejado su huella en la historia de Universitario. La velada también incluirá la presencia del primer equipo, su cuerpo técnico, el elenco femenino y las diversas disciplinas polideportivas del club.