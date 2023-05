"Que cada uno siga su camino": Ale Venturo confirma el fin de su relación con Rodrigo Cuba

Ale Venturo confirmó el fin de su relación sentimental con Rodrigo Cuba. Aunque no ofreció más detalles de lo que motivó la separación, la joven emprendedora fue tajante al asegurar que no intentará retomar el romance con el futbolista del Sport Boys.

Hasta el Día de la Madre parecía que todo marchaba bien y nada haría sospechar que ellos acabarían, pero los rumores de la ruptura se desataron cuando Venturo decidió eliminar las fotos con el padre de su hija de sus redes sociales.

"Yo le deseo lo mejor en verdad. Que cada uno siga su camino", expresó a las cámaras de Magaly TV, la firme. "No me siento bien ahora, pero vamos a seguir adelante, fuertes, y mamá leona para siempre. Paz y amor, pero por favor, respeten ahorita el dolor", declaró.

Cuando fue consultada si hubo maltrato o infidelidad, la empresaria sólo respondió que se considera una "buena madre".

"Yo sé que soy una buena madre, eso es lo que puedo decir, es más, los que me rodean también (lo pueden afirmar). Obviamente que no estoy bien, pero ya, todo para adelante", manifestó.

El 'Gato' Cuba ha evitado pronunciarse al respecto, pero ambos aún se siguen en sus respectivas cuentas de redes sociales. Lo último que ha publicado el jugador en su cuenta de Instagram es un post sobre sobre el Día de la Madre, donde borró una mención especial a su expareja.

Rodrigo Cuba estaría viviendo con su madre

Magaly Medina dijo que Rodrigo Cuba ya no está viviendo con la empresaria y habría dejado la casa que compartían para irse a vivir con su madre.

"Lo que nos han dicho un par de fuentes muy bien informadas es que Rodrigo Cuba se ha ido de la casa que compartía con Ale Venturo y que está quedándose en la casa de su mamá", dijo la figura de ATV.

Además, un reportero de Magaly TV, la firme abordó al 'Gato' Cuba para aclarar el tema; sin embargo, no tuvo respuesta alguna.

"Subió a su carro y no dijo nada. Cuando tú te quedas mudo la no respuesta es también una respuesta... cuando tú sabes que una relación está bien, lo dices, pero cuando te quedas callado es porque no tienes una respuesta, no quieres decir lo que es obvio", opinó Medina.