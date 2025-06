Alejandra Baigorria comparte alfombra azul con Rihanna en la premiere de ‘Los Pitufos’ en Bélgica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La empresaria Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores tras asistir al preestreno mundial de la película Los Pitufos en Bruselas, Bélgica. La también participante del reality Esto es Guerra fue la única latinoamericana invitada al evento, lo que marcó un nuevo hito en su carrera pública.

Baigorria compartió su emoción a través de redes sociales, donde publicó imágenes y videos del evento. Uno de los momentos más especiales fue su encuentro cercano con la cantante Rihanna, quien da voz al único personaje femenino del film animado. “Todavía no puedo creer lo que estoy viviendo. Estar en el estreno mundial de Pitufos en Bruselas, ser la única latinoamericana invitada y compartir alfombra azul con artistas como Rihanna… ¡es un sueño hecho realidad!”, escribió.

Alejandra Baigorria, también conocida como “la Gringa de Gamarra”, se mostró conmovida por la experiencia, asegurando que esta vivencia la impulsa a seguir creciendo profesionalmente y a buscar nuevas oportunidades fuera del país. “Siento que todo el esfuerzo, los momentos buenos y los difíciles, han valido la pena. Gracias por acompañarme siempre. Esto recién comienza”, añadió en una publicación que acompañó con un video resumen de su paso por el evento internacional.

Rihanna, protagonista del preestreno mundial de "Los Pitufos" en Bruselas

La superestrella barbadense Rihanna protagonizó el último sábado en Bruselas el preestreno mundial de la película de animación Los Pitufos, en la que pone voz al único personaje femenino de las célebres criaturas azules y que llegará a los cines a partir del 17 de julio.

Con un vestido verde claro transparente que dejaba al descubierto su tercer embarazo, llegó al Mont des Arts de Bruselas y fue acogida con fervor por el público pese a un retraso de unas dos horas debido a problemas de organización.

La cantante y actriz, de 37 años, presta su voz a Pitufina en la versión original en inglés y también participa en la banda sonora. Desfiló por la alfombra azul junto a su pareja, ASAP Rocky. "Me gusta Pitufina porque es muy trabajadora como yo, una mujer de retos. No le teme a nada ni a nadie. Es una líder. Me identifiqué mucho con Pitufina y me alegra oír mi voz salir de su avatar hoy", dijo a la prensa.

La aparición de la cantante, que llevaba un tiempo en duda debido al fallecimiento de su padre, Ronald Fenty, el pasado 31 de mayo, se confirmó hace tan solo unos días. Rihanna posó en las escaleras del Mont des Arts, con una de las panorámicas más típicas de Bruselas de fondo, y después se unió a ella una Pitufina de tamaño humano para una serie de fotos.

